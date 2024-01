„Mutu nu era demis de la Neftchi, dar era antrenorul CFR-ului! Nu a avut rezultate!” Viorel Moldovan a analizat mutarea din Superligă 

Înfrângerea cu FC Botoșani din primul meci al anului, scor 0-1, i-a adus demiterea lui Andrea Mandorlini. Nelu Varga, finanțatorul ardelenilor, s-a înfuriat după ce echipa a pierdut cu ultima clasată și a hotărât să își dea afară antrenorul imediat după finalul partidei, având deja și un înlocuitor pentru el.

Viorel Moldovan: „Datorită relației de prietenie e ca și instalat ca antrenor principal!”

Viorel Moldovan, fost coechipier al lui Adrian Mutu la echipa națională, a vorbit despre decizia patronului din Gruia de a-l da afară pe Andrea Mandorlini și de a-l numi pe fostul selecționer de la tineret, care a antrenat-o pe Rapid până în vara anului trecut. Fostul internațional este de părere că Mutu nu a avut rezultate ca antrenor până în prezent, iar numirea sa ar putea fi o problemă la o echipă cu pretenții precum CFR Cluj.

„Lucrurile erau clare încă de anul trecut. Mutu nu era demis de la Neftchi Baku, dar era antrenorul lui CFR. Era doar o chestiune de timp până când să se întâmple acest lucru oficial. Încă nu este oficial, dar mai mult ca sigur el va fi succesorul lui Mandorlini.

Era clar că Mandorlini va fi demis, lucrurile nu au funcţionat conform aşteptărilor conducătorilor lui CFR. Pierde în primul meci de la reluarea campionatului cu ultima clasată... dacă stăm şi analizăm şi golul încasat, e incredibil cum au reuşit să primească acel gol. Erau şi anume disensiuni, cred eu, în sânul grupului, între jucătorii cadru şi antrenorul Mandorlini.

Nu ştiu comunicarea cât de bună era între el şi restul grupului. Mutu, datorită acestei relaţii de prietenie cu Varga, este ca şi instalat ca antrenor principal. Rămâne de văzut ce va aduce Mutu în jocul CFR-ului, dacă va reuşi să facă mai mult decât a reuşit, până în momentul de faţă, la Rapid şi Neftchi Baku.

Nu mi se pare că a avut Mutu, până în momentul de faţă, rezultate. Nu pot să spun că m-a dat pe spate când activa la Rapid, prin fotbalul pe care îl juca. Este un antrenor, care activând în campionatul italian, a luat multe de la fotbalul italian, vis-a-vis de organizarea defensivă, de rigurozitatea defensivă, mai zgârcit în exprimarea pe faza ofensivă, am constat asta şi la Rapid.

Vom vedea ce va fi, nu contează maniera, important e să obţină rezultate. La CFR trebuie să obţină rezultate, trebuie să aducă echipa în posibilitatea de a se bate la titlul de campioană, au pierdut destul de multe puncte”, a declarat Viorel Moldovan la Prima Sport.

Nelu Varga anunță că Andrea Mandorlini va fi înlocuit cu Adrian Mutu la CFR Cluj

Nelu Varga spune că nu va mai ține cont de niciunul dintre colaboratorii săi, iar acum îl va instala pe Mutu, antrenor în care are mare încredere și care este liber de contract după despărțirea de Neftchi Baku, din decembrie.

“Nu are clauză. Imediat se rezolvă. Mâine reziliem. Am avut încredere că au venit jucătorii și m-au rugat să continui cu el și m-am dus cu sufletul și i-am ascultat pe ei. Nu l-au lucrat jucătorii, din contră.

N-am văzut așa meci. Parca erau morți. Le-am dat cele mai bune condiții. Cantonament de 5 stele in Spania. Tot. Totul plătit la zi. Toate salariile la zi. Toti jucătorii pe care i-a cerut i-am adus.

De maine, Mutu e noul antrenor. Inca n-am discutat de contract. E prietenul meu. A venit momentul in care trebuie sa-i dau sansa lui. Am incredere in el si stiu ce poate. M-am luat dupa unul si dupa altul. Nu mai ascult pe nimeni”, a spus Nelu Varga, pentru PRO TV și Sport.ro.

CFR Cluj rămâne pe locul 2 după eșecul de la Botoșani, cu 36 de puncte, la opt lungimi în spatele liderului FCSB, care are un meci mai puțin disputat.

În runda următoare, CFR Cluj va primi vizita lui FC Voluntari, luni, 29 ianuarie, de la ora 20:00.