„Mă bucur că băieții m-au scos!” Horațiu Moldovan a explicat neînțelegera cu Săpunaru din meciul cu Clinceni

Rapid a avut o deplasare grea contra Academicii Clinceni. Giuluștenii au fost conduși în două rânduri, cu 0-1 și 1-2, dar au avut puterea să revină și să își adjudece cele trei puncte.

Horațiu Moldovan nu a avut o prestație atât de solidă, ca în celelalte partide, și a gafat la ambele goluri marcate de jucătorii lui Ionuț Chirilă, când l-a faultat pe Omoh în careu și a ieșit neinspirat la a doua reușită a ilfovenilor.

Însă, portarul Rapidului își asumă vina în totalitate la golul înscris de Moulin și a precizat că Săpunaru nu este responsabil pentru că Clinceniul a marcat la acea fază.

„Mă bucur că baieții m-au scos și că am obținut cele trei puncte. Erau importante pentru noi, pentru a rămâne în playoff.

A fost vina mea, am strigat: „Eu!” și m-am oprit, Cristi Săpunaru nu are nicio vină, eu m-am oprit. Nu cred că a fost doar acest meci, și cu Dinamo am stat mai sus. Probabil am salvat câteva goluri, dar acesta este riscul. În etapa a 15-a am greșit neașteptat.

Probabil la începutul campionatului am fi fost mulțumiți, dar dacă ne uităm în spate puteam fi și mai sus în clasament.

Clinceni are jucători cu calitate în față, am văzut când i-am analizat, sunt o echipă bună, dar au unele probleme. Le știu ei mai bine”, a declarat Horațiu Moldovan la finalul meciului.