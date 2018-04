CSU Craiova a castigat la scos cu CSM Poli Iasi.

Craiova a invins cu 4-1 in fata celor de la Iasi si lupta in continuare la cupele europene. Oltenii si-au sustinut din nou echipa, iar la final Zlatinski a facut-o fericita pe o micuta suportera, care i-a cerut tricoul.



Craiova are meci la Giurgiu cu Astra in etapa urmatoare.