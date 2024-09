Zeljko Kopic, dezamăgit după eșecul lui Dinamo cu U Cluj: ”Nu pot fi mulțumit!”

Zeljko Kopic: ”Nu pot fi mulțumit de rezultat!”

Chiar dacă a transmis că nu este satisfăcut de rezultat, Zeljko Kopic, antrenorul ”Câinilor Roșii”, a declarat la finalul partidei că a fost încântat de jocul echipei sale și crede că dinamoviștilor le lipsește doar un plus de concentrare în fața porții.

Tehnicianul croat a adăugat că li se simte lipsa lui Hakim Abdallah și lui Dennis Politic, însă susține că este mulțumit de exprimarea echipei sale.

”Am început foarte bine jocul, am avut energie în dueluri, am pus presiune, am stat mult în jumătatea lor. Am avut ocazia lui Cîrjan, apoi bara, ne trebuie mai mult curaj în fața porții. În prima repriză, au schimbat sistemul în 4-4-2.

După gol, au știu cum să gestioneze situația, nu pot fi mulțumit de rezultat, dar au fost multe lucruri pozitive. Ne lipsesc Abdallah și Politic, suntem mai periculoși atunci când îl avem pe Hakim.

Pentru mine e important că exprimarea pe teren a fost bună, am jucat în stilul nostru, dar îmi pare rău că nu am luat puncte. Superliga este un campionat puternic, nu poți spune că mergi pe un teren și să te aștepți să câștigi. Trebuie să fim mai motivați și să ne îmbunătățim jocul.

Obiectivul nostru sunt rezultatele și să îi mulțumim pe fani, dar vrem să aducem și stabilitate în viitor”, a spus Zeljko Kopic la finalul meciului.

