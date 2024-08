Zeljko Kopic a reacționat după remiza de la Iași și a vorbit despre starea accidentanților: "Trebuie să verificăm"

Dinamo a deschis rapid scorul în Copou, prin Astrit Selmani (3 - penalty). Tot el fusese faultat de fundaşul Nicolas Samayoa în careu, după 20 de secunde de joc, în urma unei gafe a guatemalezului.

Gazdele au egalat peste zece minute, printr-un şut expediat de Mihai Bordeianu (13), de la circa 30 de metri, deviat de Eddy Gnahore. Poli Iaşi a intrat în avantaj la pauză, după ce Nicolas Samayoa şi-a răscumpărat greşeala şi a marcat după un corner (45+4).

Dinamo a egalat prin autogolul lui Todor Todoroski (57), care a respins nefericit în propria poartă centrarea lui Maxime Sivis. Oaspeții puteau obţine victoria, dar Antonio Borduşanu (75) a trimis mingea în bară.

Declarațiile lui Zeljko Kopic după Poli Iași - Dinamo 2-2

Tehnicianul oaspeților a vorbit despre partida cu moldovenii și a oferit și câteva detalii despre starea celor doi jucători ieșiți accidentați în timpul meciului.

"Cred că a fost un meci bun. Am început foarte bine, dar după aceea oponentul a fost foarte agresiv, nu au vrut să ne dea spațiu și au câștigat dueluri, de aceea au avut ocazii la poartă până la pauză. Au înscris un gol superb. Repriza a doua a fost foarte bună, sunt satisfăcut; am avut posesia, nu le-am oferit prea multe șanse și cred că am fost mai apoape de victorie decât ei.

Încercăm să jucăm la posesie, cu pase prin centrul terenului, și ne-a ieșit bine. Desigur, am avut greșeli, dar a fost greu fără Hakim și fără Dennis. Antonio Bordușanu a jucat toate cele 90 de minute și sunt mulțumit de prestația lui.

Trebuie să verificăm situația, nu pot să spun nimic în acest moment.

Trebuie să verificăm din punct de vedere medical. Planul nostru este să semnăm 1-2 jucători; lucrăm la asta și sper că în viitorul apropiat vom reuși.

Trebuie să ne recuperăm după acest meci, vom merge acolo (n.r - meciul cu Rapid) și vom lupta. Vom da tot ce avem mai bun din noi", a spus antrenorul.