Formația dirijată de Zeljko Kopic s-a deplasat pe ”Ilie Oană” duminică seară pentru confruntarea din etapa #17 a sezonului regulat din SuperLiga României.



Astrit Selmani a fost unicul marcator al meciului, după ce a reușit să-l învingă pe Zima în prima repriză, în minutul 31.



Zeljko Kopic a lăudat un jucător după Petrolul - Dinamo: ”E bun”



Kopic l-a lăudat pe Selmani și a punctat faptul că fotbalistul se comportă bine la antrenamente. De asemenea, antrenorul ”câinilor” a precizat și că Dinamo va încerca să se mențină cât de mult poate în primele șase echipe din clasament.



”Puncte foarte importante, am jucat foarte bine azi. Am avut în general controlul acestui meci. Ne-am creat ocazii. Nu i-am oferit adversarului prea multe ocazii și sunt satisfăcut de rezultatul obținut astăzi.



Trebuie să dăm mai multe goluri la câte ocazii avem. Astăzi am fost foarte buni și mai departe de ultimii 25-30 de metri. Acolo e vorba și de inspirația jucătorilor. Trebuie să fiu mulțumit, pentru că am adus mingea acolo și am avut aceste ocazii.



Selmani e un jucător bun, am spus și înainte de meci. Atmosfera e bună la antrenamente, se comportă foarte bine, ca ceilalți jucători. Mă bucur pentru el că a înscris.



Am spus că obiectivul sezonului este să fim în primele opt. Bineînțeles că vom încerca să ne menținem în primele șase, că tot suntem aici. Mai sunt multe jocuri, vom încerca să fim aici”, a spus Zeljko Kopic după meci.



Dinamo - Petrolul. Locurile din clasament



După victoria ”câinilor”, echipa din Ștefan cel Mare și-a revendicat locul 3 cu 28 de puncte obținute după 17 etape: șapte victorii, șapte remize și trei eșecuri au înregistrat până acum dinamoviștii.



De cealaltă parte, Petrolul a rămas pe locul 5 cu 26 de puncte. După 17 etape, echipa lui Mehmet Topal a consemnat șase victorii, opt remize și trei eșecuri.