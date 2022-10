„Decizia a fost luată de comun acord cu domnul Rotaru!” Laszlo Balint a comentat excluderile lui Dan Nistor și Ionuț Vînă din lotul Universității Craiova 

Tehnicianul a semnat cu Universitatea Craiova în iunie 2022, iar în august 2022 a fost demis, după șapte meciuri petrecute pe banca oltenilor, în urma startului slab de sezon. Laszlo Balint a fost și în centrul unei măsuri neașteptate în perioada petrecută în Bănie, când a decis excluderea din lot a lui Dan Nistor și Ionuț Vînă.

La două luni de la despărțirea de olteni, antrenorul a vorbit despre acel episod și a dezvăluit că decizia sa a fost luată cu acordul lui Mihai Rotaru, patronul echipei.

Laszlo Balint: „Nu iau decizii de capul meu!”

Totodată, acesta a explicat și motivele din spatele deciziei sale dezvăluind că a simțit sprijinul echipei în ultimul meci jucat înainte de demitere, duelul cu FCU Craiova.

„(n.r. îndepărtarea lui Nistor și Vînă:) A fost o decizie luată de comun acord cu domnul Rotaru, nu iau eu de capul meu. La astfel de cluburi, deciziile radicale nu pot fi luate de un singur om. Există anumite discuții, factorii decizionali se consultă și se ajunge la o astfel de decizie.

În acel moment, chiar dacă sunt jucători cu calitate, am simțit nevoia de altă atmosferă în cadrul grupului. Meciul de duminica dinaintea demiterii mele, cu FC U Craiova, a fost un meci când am simțit că echipa a jucat și pentru mine. Erau multe zvonuri, vorbe, în toate există un sâmbure de adevăr, iar aceste informații circulau în spațiul public, legat de îndepărtarea mea, și am simțit echipa că a jucat și pentru mine. Un meci cu o încărcătură specială. După meci, chiar am simțit o descătușare”, a declarat Laszlo Balint conform Prosport.