Situația fotbalului din România stârnește îngrijorare, în contextul în care fotbaliștii români nu reușesc să mai prindă transferuri la echipe importante din Europa, așa cum se întâmpla cu mai mulți ani în urmă. Adrian Cristea (39 ani) s-a retras din fotbal în ianuarie 2017, după o carieră de 14 ani, în care a câștigat trei trofee.

Adrian Cristea: „El are calități foarte bune!”

'Prințul' a vorbit într-un interviu acordat pentru www.sport.ro și PRO TV și, întrebat despre porecla apărută în perioada în care evolua la Poli Iași, acesta a precizat că este una pe placul său. Totodată, când a fost întrebat dacă se mai găsesc 'prinți' în fotbalul din România, acesta a făcut o analiză dură a situației, oferind un verdict deloc plăcut.

Mai mult, Adrian Cristea este de părere că oficialii din fotbalul românesc ar trebui să se mulțumească dacă primesc oferte de 2-3 milioane de euro pentru jucători, în contextul în care situația nu este una deloc bună.

„Este o poreclă frumoasă. Vă mulțumesc, mi-ați dat o poreclă frumoasă față de altele din fotbalul românesc.

(n.r. că nu se mai găsesc 'prinți' în fotbalul românesc) Nu se mai driblează. Am văzut în fotbalul de la noi din ultima vreme, ori le e frică, ori nu știu. Nu am văzut un jucător care să ia o acțiune individuală, să creeze superioritate. Înainte țin minte că fiecare echipă de Liga 1 avea câte 3-4 jucători de genul acesta, de atac, care erau periculoși. Spectatorii pentru ce mai vin, ce să vadă? Mazilu de la Farul are calități foarte bune.

Dacă vinzi un jucător pe 2-3 milioane de euro trebuie să îi iei bucuros, să îi faci o fundiță, să îl împachetezi și să îl dai”, a declarat Adrian Cristea pentru www.sport.ro și PRO TV.

Adrian Cristea și-a început cariera la Politehnica Iași, de unde a fost cumpărat de Dinamo, în ianuarie 2005, în schimbul a 1.2 milioane de euro. A îmbrăcat tricoul „câinilor” până în ianuarie 2011, când U Cluj a plătit 2 milioane de euro pentru el.

După un an și jumătate, 'Prințul' a fost transferat de Petrolul gratis, iar apoi împrumutat de Standard Liege până în iunie 2013. A semnat cu FCSB în iulie 2013, liber de contract și a jucat cu roș-albaștrii până în aprilie 2014. În septembrie 2014 a semnat cu Concordia Chiajna, iar în ianuarie 2017 s-a retras.