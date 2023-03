„Dacă jucam pe o suprafață bună în halul ăsta...” Reacție tranșantă a lui Florinel Coman după înfrângerea cu UTA Arad

Scorul a fost deschis de autogolul lui Tamm, iar Florinel Coman a egalat în minutul 18, din pasa lui Dawa. În repriza a doua, UTA a trecut în avantaj prin Postolachi și Ubbink, obținând cele trei puncte. Astfel, FCSB a bifat a șaptea înfrângere din acest sezon.

Florinel Coman (24 ani) a fost cel care l-a înlocuit pe Andrea Compagno în meciul de la Arad, italianul fiind suspendat pentru această partidă. Jucătorul a vorbit la finalul partidei, vizibil dezamăgit de rezultatul obținut, acuzând însă starea gazonului.

Reacție tranșantă a lui Florinel Coman după înfrângerea cu UTA Arad

Fotbalistul s-a plâns de starea gazonului, punctând că UTA Arad a meritat să câștige duminică seară.

„Un meci foarte greu, pe un teren la fel de greu, o echipă în foame de rezultate, care a pregătit meciul foarte bine, nu am putut să ne facem jocul pe care îl cunoaște toată lumea, nu am avut posesie cum ne-am dorit, dueluri unu contra unu mai puține. O echipă care a meritat să câștige în această seară.

Am spus motivele pentru care am pierdut, nu am reușit să recuperăm mingea a doua, au venit cu mingi lungi, noi nu am avut echipă compactă, am stat lăbărțați, să zic așa, asta a fost. Am avut și ocazii, dar asta este. Am fost conduși, am reușit să egalăm, din păcate e normal să ne pună probleme suprafața, ați văzut pe ce teren jucăm acasa, ne pare rău pentru suporteri, ne-au susținut de la încălzire, au fost lângă noi și la finalul meciului, am cântat împreună.

Mâine o luăm de la capăt, dacă jucam pe o suprafață bună și jucam în halul în care am jucat în această seară puteam să spunem. Așteptăm meciul cu Sepsi”, a declarat Florinel Coman la finalul meciului.

FCSB a ratat șansa de a se apropia de lider și rămâne pe locul trei, cu 54 de puncte, la două puncte în fața Rapidului, o altă echipă care s-a încurcat în această etapă (0-1 cu Hermannstadt).

În ultima etapă, FCSB va juca ”acasă” cu Sepsi, în timp ce UTA Arad se va deplasa la Craiova, pentru duelul cu Universitatea.

