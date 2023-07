„Ce să vorbesc cu ăsta?! Are pantofii scorojiți!” Cum a reacționat Becali când i-a fost prezentat președintele lui Ajax

Momentul s-a petrecut la începutul anului 2013, când FCSB reușea să întoarcă scorul cu Ajax, în preliminariile Europa League (de la 0-2 în tur), și să se califice în optimile de finală ale competiției.

Sălăgean a dezvăluit că în timpul returului cu Ajax, Gigi Becali a făcut glume pe seama pantofilor pe care președintele lui Ajac în purta în picioare la acel moment.

„Mi-a zis înainte de meciul cu Ajax: «Bă, eu nu mai merg la nicio masă oficială. Ce să caut eu acolo?! Du-te cu Argăseală!». I-am zis că nu am eu ce să fac. Zice: «Du-te, bă, că tu vorbești toate limbile din lume. Bă, Vali, tu ești vicepreședintele, el e președintele. Ba nu, e patronul, patronul!».

Zic: «Nu pot, mă, să spun că sunt Gigi Becali!». El: «Nu știu, mă, spui că ești cine vrei tu! Eu nu merg, mă duc la masaj!». M-am îmbrăcat frumos și m-am dus.

Becali, ironii la adresa președintelui lui Ajax

Acolo erau Van der Sar, Overmars, Ogăraru, o doamnă din conducere. Atunci am văzut puterea lui Ogăraru, incredibil. Toată lumea avea un respect maxim pentru el, am rămas mut. Cu Overmars chiar am rămas în relații bune, a venit cu familia la restaurant la Londra.

Buuuun... Masa oficială, povești, vrăjeală. La meci, lângă noi stătea președintele lui Ajax, CEO-ul Heineken pe toată lumea (n.r - președintele lui Ajax la acel meci era Hennie Henrichs, director la Teva Pharmaceutics, o multinațională importantă din domeniul farma). Om calificat, salariu mare.

I l-am arătat lui Gigi. Zice: «Bine, mă, eu sunt Gigi Becali, am bani, ce mă interesează pe mine... Ce mă pui să vorbesc cu ăsta?! Nu vezi că are pantofii scorojiți?!». De atunci a rămas vorba că vorbesc pantofii cu tine, că au vârful întors în sus. Am râs de n-am mai putut”, a relatat Sălăgean, potrivit GSP.

În 2013, Hennie Henrichs era cel care ocupa funcția de președinte al lui Ajax Amsterdam.