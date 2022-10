„Au stat 5 minute jos!” Analiza lui Dan Petrescu după remiza cu UTA Arad! Antrenorul, trist după pierderea prietenului său

Arădenii au întrerupt seria de patru victorii consecutive ale campioanei României. Scorul a fost deschis de Boateng, în minutul 32 al partidei, însă gazdele au egalat în minutul 59 după autogolul lui Kolinger. UTA a rămas în inferioritate numerică în minutul 74, când Isac a văzut cartonașul roșu direct după un fault dur la Ciprian Deac.

Declarațiile lui Dan Petrescu după remiza cu UTA Arad

Dan Petrescu (54 ani) a vorbit despre remiza echipei sale din deplasare, nemulțumit de ratările jucătorilor săi. Cu toate astea, antrenorul a fost mulțumit de prestația și de atitudinea echipei și a ținut să își înțepe adversarii pentru tragererile de timp. Totodată, tehnicianul a vorbit și despre pierderea suferită, după ce cel mai bun prieten al său, Ilie Florian, s-a stins din viață, vizibil afectat de acest lucru.

„Nu ai cum să fii mulțumit când conduci cu 1-0 și dai două bare. Ei nu au avut ocaziile noastre, nici nu se compară ce ocazii am avut noi. Au avut niște șuturi, niște cornere, dar ocaziile mari au fost ale noastre. Și 1-1 în 10... Odată au stat 5 minute jos și 5 minute iar jos. Și s-au dat doar 5 minute prelungiri.

Nu a fost o zi bună pentru mine. Am jucat mult mai bine decât am făcut-o acum un an. Jucătorii au încercat să dea totul pentru prietenul meu, îl cunoșteau. Astăzi am făcut unul dintre cele mai bune meciuri.

Nu ai văzut că ne-am apărat foarte bine? Nu am ce să reproșez nimic de la niciun jucător. Când ai o atitudine de felul ăsta, nu ai ce să zici.

Astăzi este o zi foarte tristă pentru mine și nu aș vrea să mă iau de nimeni, să nu zic nimic rău. Aș vrea să mă concentrez... Întâi mâine... Să mergem să-mi văd prietenul, care a plecat în altă lume și pe urmă... Să mă concentrez dacă pot pentru meciul cu Slavia”, a transmis Dan Petrescu la finalul partidei.

CFR Cluj se află pe locul al treilea în clasament cu 22 de puncte obținute în 11 meciuri jucate. Pentru campioana României urmează meciul de pe teren propriu cu Sepsi Sf. Gheorghe în campionat.