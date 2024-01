„Au fost circumstanțe dificile!” Explicațiile lui Bernd Storck după prima înfrângere a lui Sepsi sub comanda sa

Covăsnenii au pierdut meciul disputat pe terenul lui UTA Arad, scor 2-1, în etapa cu numărul 23 din Superliga.

Până la confruntarea cu UTA Arad, Sepsi a înregistrase șase meciuri oficiale consecutive fără înfrângere (în toate competițiile) după numirea lui Bernd Storck pe banca tehnică.

„Au fost circumstanțe dificile pentru ambele echipe. Le-am spus băieților că nu am intrat bine în joc. Am început să jucăm în ultimele 25 de minute, dar era prea târziu. Am avut șansa să egalăm, dar cred că au meritat victoria. Azi nu a fost ziua noastră, mai ales în prima repriză. Trebuie să învățăm din această situație și să fim mai buni jocul următor.

Am pierdut mingea prea ușor la mijlocul terenului, știam că sunt buni pe contraatac. Și alte echipe au avut probleme împotriva lor. Au fost niște greșeli făcute prea usor. Sunt greșeli individuale, nu trebuie să le mai repetăm. Cu astfel de greșeli, nu poți câștiga un meci.

În trecut, am mai făcut jocuri bune, am câștigat și cu noroc, dar se poate întâmpla. Am încercat să luăm un punct, trebuie să învățăm, mai avem multe jocuri în față, dar nu trebuie să mai facem greșeli.

Nu am văzut faza până acum, nu știu dacă a fost atins sau nu, dar arbitrul a spus că nu a fost fault”, a spus Bernd Storck la finalul meciului cu UTA Arad.

UTA - Sepsi 2-1

Slovacul Andrej Fabry a deschis scorul cu un şut din afara careu (41), deviat de un adversar, portughezul Diogo Rodrigues (51) a majorat diferenţa, golul de onoare al oaspeţilor fiind marcat de Marius Ştefănescu (84 - penalty), după un henţ comis în careu de Ibrahima Conte, observat de VAR.

Arădenii au avut 3-0 în min. 60, însă golul lui Fabry a fost anulat pentru ofsaid (VAR).

Sepsi OSK a mai primit un penalty (63), după un duel între Tiberiu Căpuşă şi Gabriel Debeljuh, însă acesta a fost anulat după vizionarea reluărilor, iar atacantul croat a primit cartonaş galben pentru simulare.

Portarul ucrainean al arădenilor, Danilo Kucer, a fost providenţial în min. 90+2, când i-a blocat pe rând pe Pavol Safranko (de două ori) şi apoi pe maghiarul Kevin Varga, debutant la Sepsi OSK în acest meci.

În tur, Sepsi OSK s-a impus cu 1-0.