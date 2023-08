„Am primit o palmă nemeritată!” Oficialii lui CFR Cluj, deranjați de atitudinea celor de la „U”

„Şepcile roşii” au început foarte bine meciul şi au condus cu 2-0, prin dubla lui Ianis Stoica (10', 39'). CFR a redus din diferenţă în finalul primei reprize, prin nigerianul Philip Otele (45+3').

Echipa lui Andrea Mandorlini a controlat jocul după pauză şi a mai înscris de două ori, prin congolezul Durel Avounou (56') şi prin albanezul Arlind Ajeti (69'), care a scăpat din marcajul lui Ioan Filip şi a marcat cu capul în urma unui corner.

Dan Nistor a stabilit rezultatul final (78' - penalty), după ce Ianis Stoica a fost faultat în careu de Ante Kresic.

Cristi Balaj, supărat

La o zi după derby-ul Clujului, Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, s-a declarat extrem de deranjat de modul în care au fost tratați fanii „vișinii” de către cei de la „U”.

„Meciul a fost spectaculos pentru oamenii neutri. Pentru cei implicați, indiferent că vorbim de suporterii noștri sau de noi, cei de la CFR și cei de la U Cluj, el a avut un oarecare dramatism. E greu să trăiești momentele jocului la acea intensitate fără să ai și repercursiuni.

Ori nu mai ai voce, ori inima bate mai tare, ori nu ai reușit să adormi. Unii de fericire alții de supărare. Eu la ora 4 de dimineață eram pe la McDonalds. Nu m-am recunoscut eu. S-a uitat soția la ceas când am intrat în casă.

Am mai trăit. Am suferit la meciul cu Adana și la alte jocuri. Doar că meciul acesta a fost special și prin prisma cadoului pe care am vrut să îl facem suporterilor”, a spus Cristi Balaj, potrivit Fanatik.

Aceasta a fost a 33-a confruntare directă în principala competiţie internă dintre cele două echipe, palmaresul fiind de 17 succese ale oaspeţilor din această rundă, 5 victorii ale "sepcilor roşii" şi 11 remize.