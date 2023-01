„Am primit mesaj pe WhatsApp să mă prezint la antrenamentele echipei secunde!” Bogdan Rusu a povestit cum a fost dat afară de la FCSB 

Atacantul transferat de Gigi Becali de la CS Mioveni cu 200.000 de euro și-a reziliat contractul, după jumătate de an. Bogdan Rusu a vorbit despre plecarea sa de la echipă, dezvăluind cum a fost informat că nu mai intră în planurile pentru noul an.

Bogdan Rusu, dat afară printr-un mesaj

Jucătorul a spus că a fost informat prin intermediul unui mesaj primit pe WhatsApp că nu va mai face parte din lotul primei echipe. Bogdan Rusu a dezvăluit că i s-a transmis să se prezinte la vizita medicală, iar apoi să meargă la antrenamentele echipei secunde, moment în care s-a decis să își rezilieze contractul.

Rusu a ținut să puncteze că nu și-a dorit să își strice cariera doar pentru bani, astfel că a decis să renunțe la ei și să plece de la FCSB.

„Am zis că, decât să merg la echipa a doua, să stau să iau banii până în vară, mai bine plec. Am muncit din greu să ajung aici, nu vreau să stric totul pentru bani. Mi-au zis să mă prezint la vizita medicală pe 16 ianuarie și după la antrenamentele echipei secunde. Da, pe WhatsApp, am primit un mesaj. Nu mai are rost să spun de la cine... cineva din conducere.

Eu nu am nimic ce să le reproșez. Din punct de vedere fotbalistic, se întâmplă. Nu pot să zic eu dacă mi-au dat destule șanse. Antrenorii de acolo știu ce a fost cel mai bine pentru echipă.

Nu pot să zic că nu m-am gândit la așa ceva (n.r. - la scenariul în care nu o să impresioneze rapid și va fi pus pe lista plecărilor). Am ales FCSB că e FCSB. Puteam să aleg oricare altă echipă, dar cu gândul asta m-am dus, nu pentru bani.

Vedem ce ne rezervă viitorul, eu îmi doresc să joc până în vară. Nu mi se pare nivelul foarte ridicat, până la urmă campionatul de la noi poate să aducă rezultate surprinzătoare. E normal să fie echipele mai bune la FCSB, CFR, dar cred că aș fi făcut față”, a dezvăluit Bogdan Rusu la Digi Sport.