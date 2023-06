„Am mai primit o ofertă pentru un jucător!” Încă o plecare de la Rapid după cea a lui Sefer?! Anunțul conducerii 

Transferul lui Antonio Sefer a fost anunțat oficial de Hapoel Beer Sheva, suma ridicându-se la 500.000 de euro. Jucătorul este primul vândut de Rapid în această vară, după ce giuleștenii au bifat și trei transferuri, Răzvan Oaidă, Christopher Braun și Omar El Sawy.

Sefer însă ar putea să nu fie singurul jucător pe care Rapidul îl vinde. Victor Angelescu, acționarul minoritar al giuleștenilor, a dezvăluit că a mai primit o ofertă pentru un alt fotbalist din lotul echipei lui Adrian Mutu.

Încă un fotbalist de la Rapid a fost ofertat

Angelescu a dezvăluit că oferta primită a fost refuzată, însă a lăsat de înțeles că discuțiile sunt deschise. Totodată, afaceristul a precizat că Rapid urmează să mai transfere.

„Avem nevoie de șase jucători, am spus-o. A plecat Antonio (n.r. - Sefer), va trebui să suplimentăm cu un jucător. Mai avem acum un jucător pentru care am primit o ofertă, dar deocamdată am refuzat-o.

Dacă va fi o sumă foarte bună pentru noi, mai există șansa să plece un jucător”, a declarat Victor Angelescu la Digi Sport.

Rapidul se desparte și de Kevin Luckassen, Damien Dussaut și Younes Bnou Marzouk.