„Am avut un protocol cu suporterii lui Dinamo!” Anunțul lui Gheorghe Mustață înainte de derby 

„Câinii” sunt gazde în returul sezonului regulat, iar meciul se anunță a fi unul spectaculos din toate punctele de vedere. Suporterii celor două echipe pregătesc o atmosferă pe măsură, după cum a recunoscut chiar Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord de la FCSB.

Gheorghe Mustață: „Încerc să aduc suporterii alături de echipă!”

Gheorghe Mustață a punctat că deși echipa sa va juca în deplasare, deoarece Dinamo este gazdă, suporterii se vor mobiliza pentru a face un adevărat spectacol. Mustață a declarat însă că se bazează pe cuvântul dinamoviștilor, după ce a ajuns la un acord cu reprezentanții din Ștefan cel Mare, astfel încât să primească peluza, adică aproximativ 10.000 de bilete.

„Cu Dinamo trebuie să ne mobilizăm să vină lumea la meci. Jucăm cu ei pe Arena Națională. Eu acum trebuie să încerc să aduc suporterii alături de echipă. Eu cred că oamenii au înțeles acum despre ce este vorba și o să uităm ce s-a întâmplat.

Echipa a câștigat cele trei puncte, suntem pe primul loc și urmează meciul cu Dinamo. Trebuie să ne mobilizăm, pentru că este vorba de Dinamo.

Jucăm în deplasare, da. Noi am avut un protocol cu suporterii de la Dinamo. Am discutat la momentul respectiv și a rămas că ne vor da peluza și acum o să vedem. Peluza are vreo 13 mii de locuri. Ținând cont și de sectoarele tampon cred că sunt vreo 10 mii.

Sper ca băieții de la Dinamo să respecte ceea ce am vorbit noi. Dar din ce știu eu și ce am vorbit cu ei respectă oamenii acest lucru. Încerc să aduc suporterii înapoi și să fie alături de noi, de Peluza Nord. Să vină le meciul cu Dinamo, pentru că este un derby istoric și trebuie să fim alături de echipă”, a declarat Gheorghe Mustață la Fanatik.

Dinamo - FCSB se joacă duminică, 26 noiembrie de la 20:30 și se vede în format LIVE TEXT pe www.sport.ro.