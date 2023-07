„Am adus un fundaș afro... că nu mai știi cum să vorbești!” Gigi Becali anunță încă un transfer la FCSB

FCSB și-a adus un fundaș central de 1.88 m înălțime din Africa de Sud, însă Gigi Becali nu vrea să mai aibă emoții în privința compartimentului defensiv, motiv pentru care mai pregătește un transfer.

„Eu ce am adus acum nu am adus certitudini? Băluță și fundașul afro...din Africa de Sud, nu mai știi cum să vorbești cu nebunii ăștia, zic că discriminezi, a înnebunit lumea. Mai aducem un fundaș central. Am adus doi jucători bărbați adevărați, Băluță și Djokovic la mijlocul terenului.

Eu zic că am făcut niște eforturi, să dai câte 200.000, nu pot să zic acum sumele de bani. Dacă aș fi sigur că intru în Conference League aș plăti 2-3 milioane, că știu că iau 7-8 milioane.

M-a sunat Vali că trebuie luni 600.000 de euro, deja încep să fac palpitații, mă enervez deja. Apoi vin și plățile la jucători, acum repede trebuie cam două milioane în două săptămâni, nu ne jucăm așa”, a spus Gigi Becali, pentru Digisport.

Damjan Djokovic (33 de ani / mijlocaș central / Croația, Olanda / Al Raed Buraidah / liber de contract), Alexandru Băluță (29 de ani / mijlocaș ofensiv / România / Puskas Akademia / liber de contract) și Siyabonga Ngezana (25 de ani / fundaș central / Africa de Sud / 500.000 de euro) sunt jucătorii transferați de FCSB în această vară.

FCSB, învinsă de Anderlecht cu 5-2 într-un meci de pregătire

FCSB a fost învinsă de formaţia belgiană RSC Anderlecht cu scorul de 5-2, sâmbătă, într-un meci amical jucat în stagiul de pregătire din Țările de Jos.

Partida a avut două reprize a câte 60 de minute.

Golurile roş-albaştrilor au fost reuşite de Florinel Coman (12) şi Andrea Compagno (40), în timp ce pentru belgieni au marcat Raman (17 şi 58), Dreyer (106), Arnstad (117) şi Sardella (120).

FCSB a început în următoarea formulă: A. Vlad - Ov. Popescu, Dawa, Haruţ, Radunovic - Şut, D. Olaru (căpitan), D. Djokovic - Cordea, Compagno, Fl. Coman.

În a doua parte a fost introdusă pe teren următoarea echipă: A. Vlad - V. Creţu, Dawa, Haruţ, Panţîru - Şut, D. Olaru (căpitan), Edjouma - Radaslavescu, Miculescu, V. Gheorghe.

Gogescu şi Băluţă i-au înlocuit, în minutul 75, pe Şut şi Olaru, ultimul oferindu-i banderola lui Ionuţ Panţîru, care a jucat primul meci după accidentarea gravă care l-a ţinut departe de teren mai mult de doi ani.

În minutul 105 s-au produs ultimele modificări, fiind introduşi pe teren mai mulţi jucători tineri: Pădurariu, Ciobanu, Tănasă, Toma şi Popa i-au înlocuit pe Panţîru, Dawa, Miculescu, Băluţă şi Edjouma, în timp ce Ovidiu Popescu a revenit pe teren, în locul lui Haruţ. De asemenea, Alexandru Maxim i-a luat locul lui Andrei Vlad în poartă, în minutul 110.

Următorul meci amical al echipei antrenate de Elias Charalambous se va disputa miercuri, împotriva echipei elene PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu.