Victor Angelescu și-a cerut public scuze pentru gafa de la sărbătoarea centenarului: „Sincer, nu știam acest lucru!”

Printre foştii fotbalişti şi antrenori ai grupării alb-vişinii care au participat la sărbătoarea centenarului s-au aflat Rică Răducanu, Mugur Bolohan, Zeno Bundea, Cristian Dulca, Ionel Ganea, Dorel Mutică, Ştefan Nanu, Răzvan Raţ, Emmanuel Godfroid, Adrian Iencsi, Carlos Cesinha, Mugurel Buga, Nicolare Grigoe, Robert Ilyeş, Viorel Moldovan, Valentin Negru, Marius Constantin, Daniel Niculae, Vasile Maftei, Cristiano Bergodi, Mircea Bornescu, Ovidiu Herea, Ionuţ Mazilu, Nicolae Vasile, Vladimir Bozovic sau Ionuţ Voicu.

Organizatorii au uitat însă de Dinu Gheorghe, omul care a condus pentru o bună perioadă de timp clubul din Giulești, iar Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, și-a cerut scuze public pentru această gafă.

„Sincer, nu știam acest lucru. Dacă nu a fost invitat, îmi cer scuze în numele clubului. Nici eu, nici Dan (n.r. Șucu), nu am fost implicați. Probabil că cei care s-au ocupat au făcut o greșeală”, a spus Victor Angelescu, potrivit Prosport.

„Da, nu am fost invitat, dar nu e o problemă asta. Da, sigur, nicio problemă. Ce s-a întâmplat la Rapid de când au început din Liga 4 până acum, este de apreciat”, a fost răspunsul lui Dinu Gheorghe.

Dinu Gheorghe a petrecut alături de Mircea Lucescu în ziua centenarului

Ulterior, fostul conducător din Giulești și-a nuanțat discursul: „Ieri am stat și am sărbătorit suta de ani a Rapidului cu Mircea Lucescu, nici el nu a participat, cu el, cu Răzvan. Avem momente frumoase de povestit, asta contează, că nu am fost invitați la o paranghelie nu e o problemă. Nici Copos nu a fost la eveniment.

Ne dorim toți să repete performanțele alea, cel puțin. Să câștige titlul, în cupele europene să joace un tur, două in primăvară. Lucrurile se pare că au acolo o bază solidă, să vedem dacă vor avea expertiză încât să facă lucrurile ca toată lumea să fie mulțumită. Să câștige un titlu de campioană ar fi formidabil”, a mai spus Dinu Gheorghe.

La eveniment au participat şi jucătorii din lotul actual al echipei giuleştene împreună cu antrenorul Adrian Mutu. Aceştia au plecat însă înainte de încheierea spectacolului, luni dimineaţă uau pornit spre Slovacia, acolo unde vor susţine un stagiu de pregătire până în 8 iulie.