Moldovenii au încheiat play-out-ul SuperLigii României pe locul 12 cu 29 de puncte, la o lungime în fața lui Poli Iași și la două de Unirea Slobozia, cele două echipe care vor juca în barajul pentru menținere/promovare în primul eșalon. Sepsi OSK a retrogradat direct cu 26 de puncte.



Valeriu Iftime, reacție categorică după ce FC Botoșani s-a salvat de la retrogradare: ”La anul vreau play-off-ul!”



Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, se bucură enorm de salvarea de la retrogradare. Finanțatorul a sugerat că botoșănenii au stat cu sufletul la gură duminică în timpul partidei.



Pe deasupra, Iftime a mărturisit că vrea o clasare cât mai bună în următoarea stagiune și speră să nu se mai chinuie în subsolul clasamentului.



”Extraordinar! Am avut o zi minunată. Fotbalul a fost de partea noastră. La câte ghinioane am avut... Astăzi am câștigat. Am rămas în Liga 1. E o zi importantă pentru fotbalul din Botoșani.



Astăzi mi-a fost tare frică. Anul trecut a retrogradat Craiova, care nu era slabă! Era ceva incredibil. Astăzi m-am temut să nu fie relaxați. Dar, mă bucur. Au jucat fotbal. Am câștigat 2-1, formidabil.



Nu vă spun ce bucurie e la Botoșani. Oamenii se bucură extrem de mult.



Vrem mai mult! Vreau play-off la anul! Ei s-au dus undeva să petreacă. Eu o să merg mai târziu. A fost o zi importantă azi. S-au așezat toate!”, a spus Valeriu Iftime pentru Sport.ro.



