Sepsi a evoluat în nouă jucători din minutul 39. Kallaku a fost eliminat direct în minutul 25, iar Coman a văzut și el al doilea cartonaș galben în minutul 39. ”Lupii Galbeni” au profitat de faptul că se aflau în superioritate numerică și au reușit să marcheze în minutul 28 prin Tudorie.

Valentin Suciu: ”Sunt supărat pe gesturile lor!”

Covăsnenii au reușit să restabilească egalitatea pe final, în minutul 89, prin Andres Dumitrescu. La finalul jocului, Valentin Suciu, antrenorul lui Sepsi, a mărturisit că este supărat pe cei doi jucători eliminați, dar a avut cuvinte de laudă la adresa elevilor săi pentru felul în care au gestionat jocul.

”Ne-am dorit victoria, poate asta a dus la două greșeli copilărești, iresponsabile, care ne-a făcut să jucăm din minutul 39 cu doi jucători în minus. A fost o luptă, a fost dificil, știam că nu avem prea multe șanse, dar meritul e al băieților, s-au organizat foarte bine, au stat compacți, iar pentru noi acest egal e cat o victorie. Toți sunt eroi, este meritul tuturor.

Nu am discutat prea multe la pauză. Ne-am văzut cu faptul împlinit, trebuia să jucăm încă 45 de minute cu doi oameni în minus. Am structurat puțin organizarea, știam că avem șanse doar pe un eventual contraatac. Sunt bucuros că până la final ne-a ieșit.

De arbitraj nu îmi place să vorbesc. Au fost două derapaje ale lor, mai ales lui Marius i-am atras atenția: ’Vezi că ai galben, temperează-te puțin!’. Sunt supărat pe gesturile lor, dar acum ne bucurăm de acest rezultat”, a spus Valentin Suciu la finalul jocului.

Ce se întâmplă cu Roland Niczuly

De altfel, tehnicianul a vorbit și despre fotbalistul dat dispărut de la Sepsi, Roland Niczuly, căpitanul din poarta covăsnenilor. Niczuly nu a mai apărat de la finalul lunii septembrie, de la meciul pierdut de Sepsi în fața lui FCSB, scor 0-1.

Suciu a dat de înțeles că Roland Niczuly a ajuns rezervă la Sepsi din cauza unor neînțelegeri cu cei din conducerea clubului. La meciul cu Petrolul, Niczuly nu s-a aflat nici măcar pe banca de rezerve.

”Cu mine nu a avut nicio problemă. Cel puțin eu nu am nicio problemă cu el și cred că nici el nu are nicio problemă cu mine. Se pregătește foarte bine, o să îi vină rândul. Cum am mai spus-o de foarte multe ori, e un portar foarte bun, un jucător de vestiar, un jucător de care avem nevoie în continuare și o să îi vină rândul și trebuie să o facă bine. Sunt convins că o să facă bine”, a spus Suciu.

