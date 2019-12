"Va rog sa ma scuzati!" Gestul lui Florinel Coman dupa ce a dat un supergol cu Viitorul! Ce a facut cand colegii au venit la el sa se bucure pentru gol

Florinel Coman a facut 2-0 pentru FCSB pe terenul Viitorului cu un sut superb, de la marginea careului.

Reusita din prelungirile primei reprize a fost sarbatorita de jucatorii stelisti, dar nu si de autorul golului. Coman a refuzat sa se exteriorizeze din respect pentru Viitorul, clubul unde a crescut. 'Mbappe' a facut mai multe gesturi prin care indemna la calm dupa ce i-a vazut pe colegii sai ca vin spre el.



Florinel Coman a ajuns la FCSB in vara lui 2017, intr-o afacere de 3 milioane de euro. In aceasta seara, Coman a ajuns la 3 goluri pentru FCSB in poarta Viitorului.

FULLSCREEN Galerie Foto

/