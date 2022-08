UTA Arad - FCU Craiova 2-1 | Reacția lui Gabi Iancu, unicul marcator al oltenilor, în urma eșecului: „Mi se pare asta”

Oltenii se află la a doua înfrângere consecutivă, după eșecul de pe teren propriu cu Petrolul Ploiești de etapa trecută (0-1). Formația lui Marius Croitoru nu a putut să se impună nici cu UTA Arad și cad pe poziția a 12-a în clasamentul intern.

Gabi Iancu, autor al unicului gol înscris de craioveni, a vorbit despre evoluția slabă a echipei sale din prima repriză și a evidențiat faptul că își dorește să obțină mai multe puncte, dar să practice același joc frumos pe care-l arată FCU.

Iancu: „Nu vreau să jucăm urât”

„Mi se pare că am intrat foarte prost în joc, am intrat în atmosfera asta de aici care este foarte frumoasă. I-au împins de la spate și cred că am făcut un pas înapoi. Nu am încercat să jucăm, cred că ne-a fost frică.

Nu contează câte șuturi am avut, contează că am dat gol. Trebuie să schimbăm ceva, să facem o ședință, să vorbim. Degeaba jucăm dacă nu câștigăm puncte. Nu vreau să jucăm urât, vreau să schimbăm ceva.

Nu vreau să fim o echipă mică. La 2-0, a spus și Mirel (n.r. Rădoi) ceva ieri, 'caracterele mari se văd în situații dificile'. Sunt dezamăgit, e deja al doilea meci la rând. Avem meci marți, nici suporterii nu sunt fericiți. Trebuie să facem ceva să câștigăm, pentru că, așa, play-off-ul va fi foarte departe.”, a declarat Gabi Iancu, după meci.

UTA Arad - FCU Craiova 2-1

Arădenii au început în forță meciul și au deblocat tabela grație reușitei lui Otele, din pasa lui Jobello, în minutul nouă. Postolachi a majorat diferența chiar înainte de pauză și a trimis-o pe UTA cu un avantaj de 2-0 la vestiare.

În partea a doua a jocului, FCU Craiova a încercat să fie echipa mai periculoasă, a creat faze pe spațiul porții adverse și a marcat prin Gabi Iancu, care a avut câteva ratări mari. Oltenii nu putut să restabilească scorul până la final, iar meciul s-a terminat 2-1 pentru UTA Arad.