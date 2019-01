Urmeaza un nou dosar penal dupa dezvaluirile in dosarul VALIZA CU MILIOANE PENTRU MUTU?! Cazul care poate produce un nou CUTREMUR in Liga 1

Cornel Dinu a dat niste declaratii cu iz penal despre transferul lui Mutu la Inter Milano, dar autoritatile tac complice.

Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro

Cornel Dinu, bun cunoscator al scheletelor din dulapurile clubului Dinamo, declara negru pe alb, intr-un interviu de astazi din GSP, ceea ce se vorbeste pe la colturi in presa sportiva de ani de zile: ca transferul lui Adi Mutu la Inter Milano, realizat in 1999, ar fi costat de fapt 6,5 milioane de dolari, desi in contabilitatea clubului Dinamo ar fi fost inregistrata o suma de 3 ori mai mica.

De altfel, fapta respectiva ar fi trebuit sa faca parte dintre capetele de acuzare ale "Dosarului Transferurilor", pentru ca, in 2006, ANAF a primit dovezi concrete ca exista o diferenta considerabila intre sumele declarate in Romania si cele din Italia, dar informatia a disparut inexplicabil din rechizitoriul procurorilor. Conducatorii si apropiatii clubului Dinamo nu au scapat insa de condamnari pentru cele 7 transferuri (Cosmin Contra - Alaves / Bogdan Mara - Alaves / Paul Codrea - Genoa / Florin Cernat - Dinamo Kiev / Nicolae Mitea - Ajax / Adrian Mihalcea - Chunnam Dragons / Dan Alexa - Beijing Guoan), in privinta carora s-a depistat o diferenta de peste 8,5 milioane de dolari intre ce s-a declarat si ce s-a primit in realitate.

Senzatia generala a fost ca procurorii abia au zgariat coaja ranii sub care se ascundea puroiul a peste 20 de ani de tranzactii dubioase si de paravan juridic. Vinovatii au returnat o parte de daune, au facut un picut de puscarie si au fost eliberati conditionat pentru buna purtare, pentru ca au scris carti si au lucrat in atelierele de tamplarie ale penitenciarelor. Aproape toti au iesit din inchisoare la fel de bogati, daca nu mai bogati, la fel de sanatosi, unii chiar cu mai multi copii decat atunci cand au intrat in spatele gratiilor, iar fanii dinamovisti sunt si azi de parere ca doar o mica parte dintre transferuri au fost anchetate corespunzator, lipsa de corectitudine a altora fiind trecuta cu vederea in mod constient, asa cum a fost si cazul mutarii lui Adi Mutu la Inter Milano.



Asa ca, in loc ca Dinamo sa fie o forta a fotbalului din Europa de Est, precum omonimele din Moscova, Kiev sau Zagreb, clubul bucurestean se zbate in mediocritate, a fost aproape de faliment, a incaput pe mana unui afacerist fara fonduri de investitii, se afla sub spectrul desfiintarii, se milogeste de autoritati sa ii construiasca un amarat de stadion cu 15.000 de locuri si e o umbra a clubului care ar fi putut sa fie. In acest timp, perceptia generala e ca, intre 1990 si 2010, clubul a fost devalizat intr-un mod barbar, iar autoritatile, daca nu au fost total cretine si au urmarit procesul dezinteresate, au fost complice la multe infractiuni (din declaratiile lui Dinu, rezulta ca serviciile secrete erau la curent cu evaziunea fiscala si spalarea de bani din club) si au format o adevarat retea parazitara in jurul lui.

Desi dupa declaratiile recente ale lui Cornel Dinu sigur nu se va deschide nicio noua ancheta si nu va fi nimeni pedepsit pentru incalcarea legii, in ciuda faptului ca informatiile sunt importante si par autentice, putand deveni piatra de temelie pentru o noua investigatie, macar fanii echipei pot sa priveasca cu alti ochi declaratiile de dragoste bombastice ale unor "patroni / actionati / investitori / salvatori" care s-au imbogatit pe seama echipei Dinamo, iar acum se camufleaza cu ajutorul "trofeelor" si al "investitiilor" din mandatele lor diabolice. In Romania, Justitia nu e doar oarba, ci pare in moarte clinica de 30 de ani si doar nu si-o reveni pentru cateva transferuri din fotbal...

Ce a declarat Cornel Dinu pentru GSP:



"Un bun prieten din Targoviste devenit inalt ofiter si sef de directie in MI, aflat in relatii firesti cu serviciile noastre de informatii, m-a intrebat daca stiu cat a costat Mutu si mi-a spus: <Cornele, stim de la SISDE (n.r. - Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Democratica / serviviul intern de informatii al Italiei) ca s-au luat de fapt 6,5 milioane de dolari de la Inter>. Alt lucru interesant pe care mi l-a mai comunicat prietenul meu a fost ca unul dintre cei doi reprezentanti ai clubului Dinamo, care au fost la Milano, a cheltuit 100.000 de dolari in doua zile cu o manechina fosta cu Ruud Gullit. SISDE a filmat si inregistrat paranghelia."

"Restul banilor s-au dus cam pe la aceiasi! S-a apreciat tot de competenti financiar si juridic ca din toti jucatorii transferati in acea perioada de Dinamo, multi creati si de mine, numai o treime a intrat in vistieria clubului. Si cand vad tot pe unii lacomi si apucati spunand chiar recent ca transferurile de jucatori au fost benefice pentru fotbalul nostru! Poate erau daca se faceau cu cat se percepe normal in aceasta lume care suge fotbalul, cu 12-14%, nu cu 200% comision. Cand te gandesti ca Dinamo a ramas cu doar cu 700.000 de dolari din grila de transfer de 2 milioane."

"Eram la sfarsit de decembrie la Roma, deci trecuse peste o luna de la transfer, impreuna cu sotia mea, Silvia, Dumnezeu sa o ierte, pentru jubileul de la Vatican. Am vazut-o ca platea dintr-un teanc de dolari asa ca am intrebat-o: <De unde pricopseala, Silvioara? Ca de la mine sunt prea subtire>. Silvia mi-a povestit: <Eh, mi i-a adus mie Victor (n.r. Victor Becali) acum cateva zile. Stia ca tu nu primesti. Am acceptat stiind ca esti prieten cu el, cu argumentul ca tu l-ai creat pe Mutu si ii meriti>. Suma era cam 1% din aceea a transferului total a lui Mutu. Au fost singurii bani dubiosi ajunsi intr-un fel si la mine din fotbal. Dar i-a cheltuit doar Silvioara, Dumnezeu sa o ierte!, si pentru casa."