Urmează transferuri la Dinamo! Zeljko Kopic a făcut anunțul

Cele două echipe și-au dat întâlnire vineri seară de la ora 22:00 pe stadionul ”Sepsi” din Sfântu Gheorghe, în a treia etapă din sezonul regulat al SuperLigii României.

Sepsi a deschis scorul în minutul 29 prin Florin Ștefan, după o pasă precisă a lui Bogdan Oteliță. Dinamo a egalat în actul secund, când Petru Neagu a înscris în minutul 74, într-o fază construită de tânărul Ahmed Bani.

Zeljko Kopic: "Sepsi a jucat mai intens"

Zeljko Kopic și-a început analiza prin a aprecia calitatea echipei adverse. Tehnicianul croat a rămas impresionat de jocul prestat de echipa din Covasna.

"Este greu să joci aici, având în vedere că Sepsi are o echipă foarte bună. Cred că a fost o partidă bună. În prima repriză, Sepsi a jucat mai intens, a avut foarte multă energie în dueluri și noi nu am putut să dezvoltăm jocul ofensiv. Trebuia să ne bazăm pe contraatac, dar nu am putut face prea mult, fiindcă au fost foarte puternici în dueluri", a declarat antrenorul, după meci.

Kopic este mulțumit de echipa sa

La finalul celor 90 de minute, antrenorul în vârstă de 46 de ani a fost mulțumit de mentalitatea echipei sale și consideră că elevii săi au dat tot ce aveau mai bun.

„Simt că suntem mai buni minut cu minut. Sunt fericit că jucătorii mei joacă bine și se antrenează mult. În acest meci, am jucat cu același prim 11, dar au intrat și jucători de pe margine. Sunt fericit că am ținut energia până la finalul meciului și sunt mulțumit de mentalitatea echipei. Ei au luptat ca niște războinici în acest meci. Hakim Abdallah a avut ocazii, dar nu mă pot aștepta mereu să înscrie. Petru a intrat și a jucat foarte bine, a arătat ce trebuia astăzi și ne-a adus un punct foarte important, în ciuda accidentărilor suferite în trecut”, a adăugat croatul.

Ce transferuri urmează la Dinamo

Kopic a discutat și despre strategia de transferuri. Tehnicianul a anunțat că cel mai probabil va lăsa unii jucători tineri să părăsească clubul, pentru a prinde minute și pentru a se putea dezvolta cât mai mult.

„Cred în procesul muncii. Trebuie să semnăm jucători, nu este vorba despre câți, ci despre cei care se potrivesc pentru fiecare poziție. Ne trebuie mai multă competiție în cadrul echipei. Așteptările sunt foarte mari, toți din club vor să facem un Dinamo cât mai puternic. Avem jucători tineri cărora trebuie să le oferim minute. Probabil vom lăsa câțiva să plece pentru a prinde minute, dar momentan vreau să îi folosesc și să le ofer șanse aici,” a concis Kopic.

Cum arată clasamentul Superligii României