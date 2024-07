Eroul "câinilor" a făcut anunțul, după egalul cu Sepsi: "Sper să ajung la națională"

Cele două echipe și-au dat întâlnire vineri seară de la ora 22:00 pe stadionul ”Sepsi” din Sfântu Gheorghe, în a treia etapă din sezonul regulat al SuperLigii României.

Eroul câinilor a făcut anunțul! "Sper să ajung la națională"

Petru Neagu, eroul câinilor din meciul cu Sepsi, a analizat faza ce avea să aducă un punct la București. Mai mult, winger-ul în vârstă de 24 de ani și-a arătat încrederea în sine și speră să prindă echipa națională a Moldovei.

"Acțiunea golului a fost bună, am primit pasa de la colegul meu, m-a simțit Ahmed Bani din spate, a lăsat mingea și eu am marcat. Am avut nevoie de minute și de încredere în mine, iar golul este foarte important pentru moralul meu. Nu mi s-a spus nimic înainte de meci. Am avut o accidentare care m-a ținut departe de echipă ceva timp, dar am intrat pe teren, m-am folosit de minutele oferite de antrenor și am livrat.

Dinamo este și va fi mereu ceva special. Am avut un start dificil cu CFR, ne-am recuperat și am reușit să luăm un punct în acest meci dificil. Avem un colectiv foarte bun, suntem prieteni toți cu toți. Nu mi-am trasat un obiectiv personal specific; sper să prind cât mai multe minute și să ajung la echipa națională(n.r - naționala Moldovei)", a declarat Petru Neagu, marcatorul golului egalizator.

Florin Ștefan a deschis scorul în minutul 29, după o pasă precisă a lui Bogdan Oteliță și covăsnenii aveau să intre cu avantaj minim la vestiare. În actul secund, Petru Neagu a restabilit egalitatea, dintr-o fază construită de tânărul Ahmed Bani în minutul 74.