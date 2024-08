Un fost antrenor de la FCSB a dat verdictul, înainte de returul cu LASK: "Logic, pe el l-aș titulariza!"

Înaintea meciului crucial dintre FCSB și LASK Linz, dilema principală a fost legată de alegerea fundașului central care să joace alături de Siyabonga Ngezana, având în vedere suspendarea lui Joyskim Dawa.

Deși Vlad Chiricheș a fost criticat recent pentru erorile sale și nu a fost în cea mai bună formă, mai multe voci din lumea fotbalului românesc, printre care și Mihai Teja, fost antrenor al FCSB, susțin că experiența sa ar trebui să fie un factor decisiv în titularizarea lui.

Mihai Teja: "Întotdeauna depinzi de inspirație"

Mihai Teja, fost tehnician al roș-albaștrilor, a precizat că ar miza pe Chiricheș datorită experienței sale vaste în fotbalul internațional, având meciuri importante la echipe de top din Anglia și Italia.

Deși Chiricheș a avut unele greșeli în ultima perioadă, Teja consideră că într-un meci cu miză, cum este cel cu LASK Linz, experiența sa ar putea face diferența.

„Întotdeauna depinzi de inspirație. Eu mereu am mers pe experiență, am ales jucători care știu foarte bine rolul pe care îl au, care au multe meciuri în spate. Logic și normal, aș merge pe Chiricheș, pentru că, în ciuda anumitor greșeli pe care le-a mai făcut, cred că are o experiență foarte mare și ar trebui să gestioneze meciurile acestea mult mai bine decât orice alt jucător de la FCSB.

A jucat în campionate foarte tari, Italia, Anglia, a jucat în meciuri puternice și la FCSB, le-a învins pe Ajax, pe Chelsea. E clar că are o experiență foarte mare. Trebuie să i se dea încredere și atunci se va mobiliza la maximum”, a declarat Teja, potrivit GSP.

Florin Prunea: "Nu a uitat să joace fotbal”

Într-o intervenție la Digi Sport, Florin Prunea, fost mare internațional, a susținut și el că Vlad Chiricheș este cea mai bună opțiune pentru a începe meciul împotriva austriecilor.

Prunea a argumentat că Chiricheș "nu a uitat să joace fotbal" și că este capabil să gestioneze presiunea unui meci cu o asemenea importanță.

„Cea mai bună variantă rămâne tot Chiricheș. Nu pot să cred că acest băiat a uitat să joace fotbal. El a jucat în foarte multe meciuri cu miză. În meciurile astea cu miză ai nevoie de el.

Este un jucător cu experiență care poate totuși să facă față acestei presiuni. Chiricheș este un jucător celebral. A jucat la un anumit nivel totuși. E un fundaș cu experiență. Eu cred că poate să joace o partidă de asemenea încărcătură. Cred că se poate concentra timp de 90 de minute sau cât va dura jocul, fără probleme.

Acum să te apuci să îl scoți pe Lixandru din linia de la mijlocul terenului, unde este o forță acolo, alături de Șut. Eu cred că este destul de dificil. Nu știu dacă vor face asta, cei care fac echipa acolo.

Rămân la părerea că Vlad Chiricheș trebuie să joace până la urmă. Nu este un joc simplu. Am văzut jocul de la Linz. Austriecii au dominat în prima repriză. Problemele au venit din zona dreaptă, de la Crețu”, a declarat Florin Prunea.

