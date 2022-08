Luni, Mihai Stoica (57 ani) anunțat că Gigi Becali (64 ani) este nemulțumit de evoluțiile lui Vadim Rață (29 ani), în cele 108 minute în care l-a văzut pe teren. A doua zi, Nicolae Dică (42 ani) a dezvăluit, la conferința de presă premergătoare meciului cu Farul Constanța, de pe 31 august, de la 22:00, LIVE TEXT pe www.sport.ro, că mijlocașul central va reveni la FC Voluntari.

Decizia conducerii de la FCSB nu este înțeleasă la Liviu Ganea (34 ani). Fostul jucător al lui Dinamo și CFR Cluj i-a transmis lui Vadim Rață să nu plece de la vicecampioana României fără a primi salarii compensatorii.

Liviu Ganea: „'OK, plec înapoi la Voluntari, mai plătește-mi contractul pe un an și jumătate de acum înainte!'”

„Nu e de FCSB, dar ce se va întâmpla? Îl vor ceda la Voluntari gratis? Foarte bine, dacă domnul Becali își permite aceste toane... Dacă aș fi fost în locul lui Vadim Rață i-aș fi zis: 'OK, plec înapoi la Voluntari, mai plătește-mi contractul pe un an și jumătate de acum înainte. Și mă întorc la Voluntari, nicio problemă'. Nu îți poți bate joc așa de un jucător, să-l iei și după pur și simplu: 'Domne, nu mai e în planurile noastre'. Băiatul ăla a plecat de la echipa aia, Voluntariul și-a luat alți jucători în locul lui.

Din moment ce îți permiți să faci lucrul ăsta, trebuie să și plătești. 'Domne, nu mai am nevoie de tine după 108 minte!'. OK, plătește.

Și la noi s-ar putea întâmpla același lucru (n.r. ca în campionatele din Vest), numai că jucătorii nu își doresc să mai stea în situația asta foarte mult, preferă ei să renunțe la bani. Și Vadim Rață dacă le-ar spune: 'OK, domne, eu plec, nicio problemă, imediat mă întorc la Voluntari, dar dați-mi banii”, a declarat Liviu Ganea la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.

La FC Voluntari, Vadim Rață a strâns 47 de meciuri, în care a marcat 9 goluri și a oferit 6 pase decisive. De-a lungul carierei, mijlocașul central a mai evoluat pentru Sheriff Tiraspol, Zaria Bălți, FC Tiraspol, Speranța Nisporeni, Speranța Nisporeni și Chindia Târgoviște.

Nicolae Dică, despre plecarea lui Vadim Rață

„Ieri am avut o discuție cu patronul echipei, am discutat și cu cei de la Voluntari. Concluzia a fost ca el să se întoarcă la Voluntari. Am vorbit cu Rață acum, cum am gândit și eu, cum a gândit și patronul echipei. Cred că zilele astea se va face întoarcerea lui la Voluntari”, a declarat Nicolae Dică înaintea meciului cu Farul Constanța.