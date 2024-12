Printre numele apărute pe lista roș-albaștrilor sunt Mamadou Thiam și Vladislav Blănuță.

U Cluj nu renunță la Mamadou Thiam și Vladislav Blănuță

Cu toate astea, U Cluj a anunțat, prin vocea președintelui Radu Constantea, că nu vrea să îl cedeze pe Mamadou Thiam și nici pe Vladislav Blănuță. De altfel, oficialul liderului din Superliga României a transmis că ”Șepcile Roșii” nu vor ceda niciun jucător în această iarnă.

”Noi traversăm un moment bun, atât financiar, cât și sportiv și nu ne interesează să vindem vreun jucător în această iarnă. Blănuță este împrumutat până la finalul campionatului, iar Thiam mai are contract până în vara lui 2026.

Nu are kilograme în plus, cum am văzut că a apărut prin presă, ci așa este conformația lui, este un tip mai masiv. Însă este un jucător foarte bun, de care nu ne gândim să ne despărțim. Noi avem un obiectiv să ajungem în play-off. Și nu vrem să destructurăm acest lot.

Avem o construcție solidă și chiar dacă suntem pe primul loc, încă nu suntem calificați acolo, în play-off. Concluzia este că nu vrem să vindem acum, în această iarnă, nici celor de la FCSB, nici vreunei alte echipe”, a spus Radu Constantea, conform GSP.