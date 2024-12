Pe lângă gol, Thiam a reușit și două pase decisive în meciul cu Petrolul, iar atacantul lui U Cluj a ajuns la 5 goluri și 4 assist-uri în actuala stagiune.

Ioan Ovidiu Sabău: "Thiam la FCSB? Noi vrem să mai aducem jucători, nu să lăsăm să plece"



Thiam este unul dintre atacanții vizați de Gigi Becali pentru un transfer la FCSB în această iarnă. Ioan Ovidiu Sabău spune că nu l-ar lăsa să plece pe atacantul de origine senegaleză născut în Franța, însă decizia finală va aparține conducerii.



"Deocamdată nu putem vorbi de un transfer al lui Thiam. Noi suntem echipa de pe primul loc. Noi vrem să mai aducem jucători, nu să lăsăm să plece. Dar dacă conducerea va hotărî și va fi o ofertă... dar nu discut eu despre ce se va întâmpla. Nu e problema mea.



Nu știu cât are Thiam contract. Până în vară are 100%. Nu știu dacă are și după, nu e problema mea", a spus Ioan Ovidiu Sabău, după meciul cu Petrolul.

U Cluj, din nou pe primul loc. Ioan Ovidiu Sabău: "Sunt mândru de absolut toți jucătorii"



Grație acestei victorii concludente, U Cluj a revenit pe primul loc în Superliga, cu 36 de puncte. Ioan Ovidiu Sabău a ținut să își felicite tot jucătorii și a anunțat că în iarnă va viza întărirea lotului.



"Nu pot decât să fiu mândru de acești jucători. Vreau să-i felicit și să le mulțumesc fanilor, care au un super caracter. Veneam după niște rezultate nu prea bune, dar am reușit să ne refacem moralul, să câștigăm cu CFR, iar azi o victorie foarte importantă. Foarte multă lume a început să se îndoiască de ce înseamnă U Cluj, dar nu am fost în criză de joc. Am dominat jocul chiar dacă am pierdut. Azi am câștigat pe merit și sunt mândru de absolut toți jucătorii pe care îi antrenez.



Secretul lui Blănuță? E un atacant de careu, îl ajută foarte mult echipa. Sunt jucători care știu să-l joace, să-i dea pasă acolo unde este el. Mă bucur foarte mult și pentru Thiam, care avea nevoie să înscrie. El și-a pierdut un pic încrederea pentru că nu a înscris. Mă bucur pentru el și cum a înscris... cu personalitate și curaj, e clar că e un jucător cu personalitate și îi va da încredere acest gol.



Mai vrem 2-3 transferuri în iarnă, acolo unde avem nevoie. Noi nu avem jucători care să joace în zonele laterale și am fost forțați să jucăm în 4-3-1-2, dar avem jucători harnici, disciplinați.



Da, avem emoții cu calificarea în play-off. Trebuie să avem până când vom fi matematic în play-off. Diferența e foarte, foarte mică. Suntem pe primul loc de atât timp, deci înseamnă că suntem echipa cea mai bună. Trebuie să rămânem concentrați, iar la Sfântu Gheorghe să încheiem acest an bine, cu capul sus", a mai spus Sabău.