U Cluj, forcing către titlu în Superliga. Fotbalistul esențial al liderului anunță: "Asta până la urmă o să ne răsplătească"

„Eu zic că trebuie să credem, pentru că nu avem nimic de pierdut. E ceva senzațional, e ceva care ar aduce bucurie foarte mare tuturor, dar noi nu avem nimic de pierdut. Trebuie să credem că putem reuși, să tratăm toate meciurile foarte foarte serios, să ne luptăm cu fiecare echipă. Am mare încredere în grupul nostru, am mare încredere în forța noastră. Muncim foarte mult și asta până la urmă o să ne răsplătească, eu așa cred", a declarat Ovidiu Bic, pentru site-ul oficial al Șepcilor Roșii.

Care e atuul lui U Cluj

Bic spune că forța grupului e marea armă pe care o deține formția lui Ioan Ovidiu Sabău. La U Cluj joacă fotbaliști importanți ai României, precum Dan Nistor sau Alex Chipciu

„De la 2025 îmi doresc să fim sănătoși toți, în primul rând. Îmi doresc să avem cât mai multe realizări, să reușim să ne îndeplinim obiectivele ca echipă și să fie un an mult mai bun față de celălalt. Cel mai frumos moment din 2024 cred că a fost tot parcursul nostru, adică în fiecare zi am trăit frumos, am avut parte de foarte multe bucurii, mai ales de când a început acest campionat. Ne-am bucurat împreună la fiecare meci. Indiferent de acea perioadă nefastă, cred că au fost mai multe momente fericite pentru noi.



La începutul campionatului, nu cred că se aștepta nimeni la parcursul acesta, dar cu multă muncă și pasiunea pe care am pus-o, ca echipă și club, se văd rezultatele. Am muncit foarte mult și cred că asta se vede pe teren, în evoluțiile noastre.



Trebuie să continuăm tot așa, eu am mare încredere că putem face ceva foarte frumos. Atuul principal cu siguranță este forța grupului. Eu cred că muncim unul pentru altul, fiecare jucător aleargă pentru colegul lui și asta se vede la fiecare meci. Am avut și meciuri mai puțin reușite, dar luptăm unul pentru celălalt, tot grupul se antrenează foarte bine și cred că asta se vede”, a mai spus mijlocașul liderului din Superliga.