Tony Da Silva, viteaz în fața noului sezon: "Am învins cancerul, nu mi-e frică de nimic!"

Antrenorul formației din Copou, Tony Da Silva, a oferit o declarație emoționantă înaintea duelului cu Sepsi OSK Sfântu Gheorghe.

Tony Da Silva: "Am învins cancerul, nu mi-e frică de nimic!"

Tehnicianul portughez a rememorat lupta sa împotriva cancerului și succesul în salvarea echipei Poli Iași de la retrogradare sezonul trecut.

„Deși nu i-am putut păstra pe Lung, Bettaieb și Buș, sunt foarte încrezător. Avem un schelet foarte puternic de anul trecut și am adus jucători valoroși, de perspectivă sau cu experiență, în această vară. Sunt foarte mulțumit de lot! Dacă jucătorii vor avea curaj, ‘cojones’ și zâmbet, nu vom mai avea emoțiile de anul trecut. Eu am învins cancerul, am salvat Poli, nu mi-e frică de nimic!”, a declarat Tony Da Silva, în cadrul conferinței de presă premergătoare startului noului sezon de Liga 1.

Transfer de ultimă oră la Poli Iași: "Bine ai venit!"

Poli Iași a reușit să facă un transfer notabil pe ultima sută de metri, aducându-l pe Valentin Gheorghe, fostul atacant al FCSB-ului.

Extrema stângă, în vârstă de 27 de ani, s-a despărțit de Universitatea Cluj după doar 11 luni petrecute la echipă.

Valentin Gheorghe s-a format la juniorii clubului Astra Giurgiu și a avut un parcurs impresionant la echipele CS Afumați, Astra Giurgiu, FCSB, Ümraniyespor și Universitatea Cluj, înainte de a se alătura formației din Copou.

Clubul moldovean a anunțat oficial transferul lui Valentin Gheorghe printr-o postare pe rețelele de socializare.

„*Bine ai venit, Vali Gheorghe!*

Atacantul lateral Valentin Gheorghe a semnat contractul cu Poli Iași! Născut la data de 14 februarie 1997, la Ploiești, Vali a evoluat în sezonul trecut la FCSB și U Cluj. La ardeleni, cu care a jucat barajul pentru calificarea în preliminariile Conference League, a debutat în septembrie 2023 chiar într-un meci cu Poli Iași, câștigat de alb-albaștri cu 2-0. Este unul dintre jucătorii importanți ai generației sale, cu peste 200 de jocuri în prima ligă din România și Turcia, precum și selecții la naționalele U21, U23 și Olimpică (3 jocuri la JO 2021).

Mult succes în Copou, Vali!”, a fost mesajul postat de formația din Copou pe Facebook.

Programul complet al echipei Poli Iași, în sezonul 2024/25

Etapa 1 (13-14 iulie 2024)

- Sepsi - Poli Iași

Etapa 2 (20-21 iulie 2024)

- Poli Iași - FC Botoșani

Etapa 3 (27-28 iulie 2024)

- Poli Iași - Gloria Buzău

Etapa 4 (3-4 august 2024)

- Farul Constanța - Poli Iași

Etapa 5 (10-11 august 2024)

- Poli Iași - Dinamo

Etapa 6 (17-18 august 2024)

- FCSB - Poli Iași

Etapa 7 (24-25 august 2024)

- Poli Iași - Rapid

Etapa 8 (31 august-1 septembrie 2024)

- Hermannstadt - Poli Iași

9. Etapa 9 (14-15 septembrie 2024)

- Poli Iași - Universitatea Craiova

Etapa 10 (21-22 septembrie 2024)

- UTA Arad - Poli Iași

Etapa 11 (28-29 septembrie 2024)

- Poli Iași - U Cluj

Etapa 12 (5-6 octombrie 2024)

- CFR Cluj - Poli Iași

Etapa 13 (19-20 octombrie 2024)

- Poli Iași - Unirea Slobozia

Etapa 14 (26-27 octombrie 2024)

- Petrolul - Poli Iași

Etapa 15 (2-3 noiembrie 2024)

- Poli Iași - Oțelul Galați

Etapa 17 (23-24 noiembrie 2024)

- FC Botoșani - Poli Iași

Etapa 18 (30 noiembrie-1 decembrie 2024)

- Gloria Buzău - Poli Iași

Etapa 19 (7-8 decembrie 2024)

- Poli Iași - Farul Constanța

Etapa 20 (14-15 decembrie 2024)

- Dinamo - Poli Iași

Etapa 21 (21-22 decembrie 2024)

- Poli Iași - FCSB

Etapa 22 (18-19 ianuarie 2025)

- Rapid - Poli Iași

Etapa 23 (25-26 ianuarie 2025)

- Poli Iași - Hermannstadt

Etapa 24 (1-2 februarie 2025)

- Universitatea Craiova - Poli Iași

Etapa 25 (5-6 februarie 2025)

- Poli Iași - UTA Arad

Etapa 26 (8-9 februarie 2025)

- U Cluj - Poli Iași

Etapa 27 (15-16 februarie 2025)

- Poli Iași - CFR Cluj

Etapa 28 (22-23 februarie 2025)

- Unirea Slobozia - Poli Iași

Etapa 29 (1-2 martie 2025)

- Poli Iași - Petrolul

Etapa 30 (8-9 martie 2025)

- Oțelul Galați - Poli Iași