Tony da Silva a reacționat după ce Poli Iași a ajuns la a treia înfrângere în primele patru etape

Partida a fost întreruptă de două ori, în prima repriză din cauza nocturnei, iar în partea secundă din cauza unei ploi torenţiale.

Gazdele s-au impus prin golurile marcate de Rivaldinho (34), din centrarea lui Cristian Ganea, şi de Gabriel Iancu (45+11), cu capul, după o lovitură liberă executată de Constantin Grameni.

O parte a nocturnei s-a stins în minutul 36, iar jocul s-a reluat după o întrerupere de 14 minute. În repriza secundă, din cauza unei ploi torenţiale, jocul a fost întrerupt în minutul 65, reluându-se după zece minute.

Ce a spus Tony da Silva, după 0-2 cu Farul Constanța

La finalul partidei de la Ovidiu, tehnicianul moldovenilor a declarat că echipa sa ar fi meritat mai mult din jocul cu fosta campioană din Superligă.

"Am avut un plan de joc. Primele patru oportunități de gol le-am avut noi. În trei meciuri am avut 28 de oportunități de gol. Ăsta este fotbalul. Eu îmi cer scuze fanilor. Cred că s-au jucat doar 30 de minute. Noi am fost cei mai buni.

Noi am încercat, am riscat și cu atacanți, dar nu am reușit să dăm gol. Ne lipsește ultima pasă. Nu am fost atât de buni să dăm gol. Eu sunt foarte trist. Meritam mai mult. Noi am arătat că avem principii de joc.

Eu sunt supărat că nu am câștigat. E bine că nu s-a accidentat nimeni", a spus Tony da Silva, la Digi Sport.