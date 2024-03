Țipete de frustrare răsună în vestiarul FCU Craiova după eșecul cu Petrolul: "Situația este destul de grea"

După eșecul usturător cu Petrolul Ploiești, vestiarul echipei FCU Craiova a fost cuprins de țipete de frustrare. Vlad Achim, dezamăgit de rezultatul echipei sale, a vorbit despre seria neagră a formației și despre dificultățile întâmpinate în lupta pentru evitarea retrogradării.

"Continuă seria neagră"

Mijlocașul oltenilor a dezvăluit că atmosfera din vestiar era tensionată, iar frustrarea era mare în rândul jucătorilor. Cu toate acestea, Achim a subliniat că echipa nu va ceda și va lupta până la capăt pentru a se salva de la retrogradare.

”Continuă seria neagră pentru noi. Un meci echilibrat, dar nu am reușit să dăm gol. Ei au marcat cu o execuție foarte frumoasă. Situația este destul de grea. Toate care suntem jos am pierdut, va fi greu. Nu vom ceda, vom lupta până la capăt. A venit mingea tare și nu am apucat să-mi fac repede pașii (n.r.- la gol).

Nu ne-am gândit niciodată că putem să ajungem aici. Am făcut jocuri foarte bune, ne-am luptat chiar și cu echipele de pe primele locuri, dar a venit această pasă neagră, naivitățile ne-au costat foarte scump. Vor veni aceste două săptămâni, să ne mai limpezim puțin. Eu spun că avem șanse (n.r.- să se salveze fără baraj), suntem acolo, aproape.

Trebuie să câștigăm meciurile de acasă, dar va fi greu pentru că suntem într-o pasă neagră, atmosfera nu e foarte bună. Țipau mai mulți, frustrarea e mare. Am venit cu gânduri de play-off și au venit foarte multe înfrângeri la rând, ne-am trezit într-o situație complicată”, a declarat Achim, după meci.

După o serie de înfrângeri consecutive, FCU Craiova se confruntă cu o situație complicată și trebuie să găsească rapid soluții pentru a ieși din pasă neagră. Achim a recunoscut că echipa a venit cu gânduri de play-off, dar că rezultatele negative i-au adus într-o situație dificilă, iar acum trebuie să se concentreze pe câștigarea meciurilor următoare pentru a evita barajul de retrogradare.