”Te gândești la națională?” Răspunsul enigmatic oferit de ”magicianul” Constantin Budescu: ”La mine e mai greu!”

La finalul meciului cu FC Botoșani, Constantin Budescu a fost întrebat despre revenirea la echipa națională a lui Alex Chipciu și dacă se gândește și el la o convocare din partea lui Mircea Lucescu.

Constantin Budescu: ”La mine cred că e mai greu să fiu convocat la națională!”

Budescu a oferit un răspuns enigmatic și a precizat că nu se gândește la echipa națională, deoarece nici în trecut nu a primit prea multe șanse la prima reprezentativă.

”Gânduri bune, nu știu, la mine cred că e mai greu. Nu știu, așa zic eu, e greu. Nu prea am avut eu așa foarte mult convocări la echipa națională. De câte ori am fost convocat, mi-am făcut datoria, dar am puține meciuri și nu cred că se pune problema despre asta.

Nici eu nu m-am mai gândit în ultima perioadă, pentru că am trecut printr-o situație delicată în ultimele luni. Acum mi-am revenit, sper să fac lucruri bune pentru echipa de club. Ce va fi pe viitor nu avem de unde să știm”, a spus Constantin Budescu la finalul meciului.

15 meciuri și 5 goluri are Constantin Budescu la echipa națională.

În legătură cu prestația echipei sale din meciul cu FC Botoșani, ”Magicianul” a mărturist că nu își explică evoluția echipei din cea de-a doua parte a jocului.

”E important că am reușit să revenim și să obținem un punct pe final. În prima repriză, ei nu prea au avut șanse, noi am ratat câteva ocazii, am avut și bară din corner, puteam să avem 2 sau 3-0 la pauză și poate nu ne mai egalau. Așa, era să nu obținem nimic. Să zicem că suntem mulțumiți, am fost conduși de două ori în a doua repriză și am reușit să revenim. Putem spune că suntem mulțumiți. O primă repriză foarte bună din partea noastră, după care am avut o cădere și nu știu de ce”, a mai spus ”Budi”.

Clasamentul din Superliga României