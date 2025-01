Dinamo a reușit duminică seara un 1-1 pe terenul Universității Craiova în etapa a 22-a din Superligă, grație evoluției senzaționale a portarului Alexandru Roșca (21 de ani), care a avut mai multe intervenții decisive în fața atacanților olteni.

Sofascore l-a desemnat omul meciului și l-a notat cu 7,9, mult peste media echipei. Goalkeeper-ul de 21 de ani a ajuns astfel la al nouălea meci oficial jucat pentru ”câini” și nu a primit până acum decât două goluri, ambele din penalty.

”A fost punctul lui Roșca, aștepți o bere de la colegi?” - răspunsuri cu râsete de la Alexandru Roșca



”Îmi doream clar cele trei puncte, dar atât s-a putut astăzi. Mă bucur enorm să aud cuvinte frumoase și din partea adversarilor. A fost un derby, mă bucur că am participat și eu. Iar ca să revenim la rezultat, ei au avut, clar, mult mai multe ocazii. Am avut intervenții, dar nu am fost doar eu acolo, și colegii m-au ajutat. Un rezultat norocos!

Îmi pare rău că am luat golurile din penalty, dar în același timp pot să mă bucur că nu am primit niciun gol din acțiune, sper să continui tot așa.

Am făcut un pas spre play-off, i-am ținut și pe ei sub noi.

Când am semnat cu Dinamo, nu mă așteptam să mergem atât de bine. Dar, după cantonamentul din vară, ușor-ușor, am căpătat încredere și acum pot să spun că nu este nicio întâmplare.

(n.r. - A fost punctul lui Roșca?) (râde) Nu știu ce să spun, mă bucur că multă lume crede asta!

(n.r. - Aștepți o bere de la colegi?) (râde) Nu, nu beau alcool, dar da, vorba vine.

(n.r. - Cine e Roșca?) Un tânăr care dorește din ce în ce mai mult de la viață”, a declarat la final Alexandru Roșca.

Portarul dinamovist a mai spus că în acest moment nu se gândește la națională și că UTA Arad, la care a evoluat ca junior, era echipa sa de suflet:

”Nu, nu mă gândesc la națională, acum va veni și EURO U21 și vom vedea acolo ce se întâmplă”.