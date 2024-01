Surpriză uriașă! Au început negocierile pentru transferul lui Andrea Compagno

Damjan Djokovic, Dorin Rotariu și Cristi Ganea sunt liberi să-și caute echipe, după ce nu l-au impresionat pe Gigi Becali.

Pe ”lista negară” a patronului de la FCSB ar fi și numele lui Andrea Compagno (27 de ani), pe care l-a criticat în mai multe rânduri pentru evoluțiile sale, deși a fost golgheterul echipei în sezonul precedent.

Becali a dezvăluit că este gata să renunțe la Compagno dacă va primi o ofertă de 500.000 de euro în schimbul său. În presa din Italia s-a dezbătut intens posibilitatea ca atacantul să se întoarcă în țara sa natală, iar acum a apărut o variantă neașteptată.

Potrivit Five Borough Footy, New York City FC, fosta echipă a lui Alexandru Mitriță din Major League Soccer, este pe urmele atacantului italian și a început deja negocierile pentru transfer.

Momentan nu se știe exact dacă NYFC a făcut o ofertă pe placul lui Gigi Becali.

We at Five Borough Footy have confirmed that NYCFC are in talks with FCSB’s Andrea Compagno.

We do not know how advanced those talks are, but here’s a brief summary of what we do know so far:

