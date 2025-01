Sibienii au condus pe Arena Națională prin golul marcat de Aurelian Chițu, iar campioana a alergat după golul egalizator, care a venit abia în minutul 86, după execuția superbă a lui Valentin Crețu.

Gigi Becali îl recompensează pe Valentin Crețu

Mihai Stoica a dezvăluit că patronul campioanei a hotărât să-i prelungească înțelegerea și să-i mărească salariul fundașului dreapta. Jucătorul de 36 de ani are contract valabil cu FCSB până în vara lui 2025.

"Nu pot să fiu mulțumit, au avut un șut pe poartă, care s-a nimerit să fie și în poartă. Faza care au avut-o a fost o greșeală de interpretare a fundașilor noștri în duelurile Ngezana - Stoica și Dawa - Chițu.

Gândește-te câte faze am avut în care am pasat în careul lor. Am avut ocazii foarte mari, de 3 ori au scos de pe linia porții. Mă bucur că nu am pierdut și de golul marcat de Crețu. Să vă dau o veste despre Crețu. Vorbind cu Gigi, m-a întrebat ce salariu are Crețu. Mi-a zis să îi mărim. I-am zis că mai bine îi prelungim. Mi-a zis. 'Nu! Sună-l și spune-i că îi mărim și îi prelungim'.

L-am sunat și i-am spus că am o veste bună și una și mai bună. Aici face Gigi diferența. Nu știu cine ar mai prelungi cu un jucător de 36 de ani și să îi mărească. I-am spus să îl sune el pe Gigi să îi mulțumească. Pe Crețu nu l-am văzut niciodată să nu aibă chef la vreun antrenament. E mare lucru. Chiar sunt episoade foarte importante în viața de zi cu zi", a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.