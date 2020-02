Suma RECORD stransa de fanii dinamovisti pentru echipa! Mobilizare fara precedent la un club din Romania

Programul DDB a atins o borna record.

Initiativa lansata de fanii din Peluza Catalin Hildan a reusit sa stranga 1.000.000 lei din donatii (aproximativ 200.000 de euro), au anuntat pe Facebook reprezentantii proiectului. Din aceasta suma, 750.000 de lei au fost deja donati catre club, iar fanii anunta ca vor continua sa stranga fonduri pentru a dezvolta sectia de copii si juniori.

"SUPORTERI DE MILIOANE!

Asta sunteti. S-a vazut si la meciul de duminica, cand baietii nostri, impinsi de la spate de zecile de mii de suporteri de milioane, s-au distrat cu niste adversari vopsiti bine si dati cu ruj, pe care doar stapanul lor ii vede de zeci de milioane, de se bat marile puteri din Anglia pe semnatura lor.

Am ajuns la un pas de primul milion de lei. Si nu ne oprim aici. Urmatoarea tinta pe termen scurt este de 1.500.000. Ne vom orienta catre Centrul de Copii si Juniori. Ricardo Grigore a jucat magistral in ultimul meci. Un copil crescut in curtea noastra. Ca el ar trebui sa fie zeci de tineri care sa reprezinte viitorul echipei mari.

Chiar de maine vom incepe sa strangem bani pentru cei mici", se arata in comunicatul emis de fani.