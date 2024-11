Moldovenii s-au impus cu 1-0 în fața campioanei, după ce Mitrov a înscris din lovitură liberă chiar la ultima fază a meciului. FCSB a ratat, astfel, șansa de a ajunge pe podiumul SuperLigii României.



FC Botoșani - FCSB s-a desfășurat pe Stadionul Municipal din Botoșani, într-un meci care a contat pentru etapa restantă #4 din sezonul regulat al SuperLigii României.



Ștefan Târnovanu și-a spus ”oful” după eșecul de la Botoșani



După meci, Ștefan Târnovanu, portarul lui FCSB, s-a arătat nemulțumit de distanța zidului în timpul loviturii libere executate de Mitrov. Mai mult, Târnovanu a precizat că roș-albaștrii trebuie să se impună de acum înainte în fiecare meci.



”Un meci slab făcut de noi. Nu am fost proaspeți. După minutul 60-70 am fost foarte moi. Nu ne-am mai creat ocazii. Cu toate astea puteam marca. Dacă nu am dat gol au dat ei. Țin să menționez că zidul a fost la 12 metri. Dacă mai dă la zid de 9 metri, jos pălăria.



Nu am avut bancă de rezerve. Au fost mulți copii, dar nu e o scuză. Trebuia să câștigăm acest meci. Dacă am fi câștigat acest meci am fi fost foarte sus. Ne va aștepta un meci greu duminică.



A fost o perioadă grea din iunie-iulie, după EURO. Avem 500 de meciuri. Asta e, asta e viața. Suntem fotbaliști. Trebuie să excelăm în fiecare meci sau cel puțin să câștigăm”, a spus Ștefan Târnovanu după meci.