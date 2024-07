FC Botoșani a obținut victoria împotriva celor de la Farul Constanța, grație unicului gol marcat de Ștefan Bodișteanu, fostul jucător al "marinarilor".

Ștefan Bodișteanu: "Când auzi vorbe din tribune te doare!"

Meciul, desfășurat pe stadionul din Ovidiu, a fost marcat de un gest făcut de Ștefan Bodișteanu, îndreptat spre tribune după gol. Mijlocașul în vârstă de 21 de ani și-a arătat nemulțumirea față de reacțiile publicului constănțean și și-a îndreptat degetul arătător spre gura, gest care doar a înrăutățit situația. VEZI GALERIA

Ștefan Bodișteanu a fost transferat de la Farul Constanța la FC Botoșani cu nici trei săptămâni în urmă. După meci, Bodișteanu a explicat că gestul său a fost o descătușare emoțională spontană și nu a avut intenții răuvoitoare.

„Am crescut aici, când vii la meci și auzi niște vorbe din tribune din partea unor persoane pe care nici nu le cunoști, te doare. Nu este un gest făcut cu răutate, mi-a venit pe moment să-l fac și cam atât,” a explicat fostul "marinar", după meci.

„Sper să căpătăm încredere pentru ceea ce urmează și sper să facem un sezon cât mai bun. Am fost singura echipă care nu a acumulat niciun punct, știam că ne va aștepta un meci dificil. Am avut puține zile la dispoziție, puțin timp ca să vedem ce vrea Mister de la noi, cred că am făcut o treabă destul de bună în acest timp,” a adăugat Bodișteanu.

