N'Jie, fost jucător la Olympique Marseille, Olympique Lyon sau Tottenham, a reușit să marcheze un singur gol la Rapid în primele 7 meciuri, deși Marius Șumudică l-a titularizat cu fiecare ocazie în Superliga. Camerunezul a ieșit accidentat în ultimul joc, 0-2 contra lui Sepsi.

Ovidiu Herea: "Cred că Boupendza și N'Jie au venit un pic cu nasul pe sus"



Boupendza a reușit să înscrie 3 goluri în 9 meciuri, două dintre ele în Cupa României, iar unul în Superliga, din penalty. Așteptările sunt mari din partea gabonezului, având în vedere descrierea făcută de Marius Șumudică în momentul transferului: "Cel mai bun atacant din România la ora actuală".



Ovidiu Herea, fost atacant la Rapid, a încercat să găsească motivele din spatele jocurilor slabe făcute de N'Jie și Boupendza.



"Cu toții ne așteptam la totul și cu totul altceva din partea lui N'Jie și Boupendza. După declarațiile date de Marius Șumudică înainte de aducerea lor, cu toții ne așteptam să vedem niște fotbaliști care vor decide meciurile pe cont propriu, ceea ce nu s-a întâmplat în aceste meciuri pe care le-au jucat.



Nu știu exact ce s-a întâmplat cu ei, dar eu cred că au venit un pic cu nasul pe sus. Ei au fost și nevoiți să facă aceste transferuri pentru că nu aveau în acel moment jucători de atac care să facă diferența. Dacă te uiți pe CV-urile lor, sunt niște fotbaliști care au ceva în spate", a spus Ovidiu Herea, la Prima Sport.

Marius Șumudică, nervos după Sepsi - Rapid 2-0

Marius Șumudică s-a arătat dezamăgit de prestația echipei sale, însă a pus eșecul suferit la Sfântu Gheorghe și pe seama ghinionului. Rapid a avut patru bare contra lui Sepsi, însă mingea nu a vrut să intre în plasă.

Antrenorul lui Rapid a vorbit și despre cei doi străini aduși de el la Rapid. N’Jie s-a accidentat la meciul cu Sepsi, în timp ce Boupendza a greșit grav la primul gol al covăsnenilor. Totuși, Șumudică spune că atacantul din Gabon nu este singurul vinovat pentru reușita lui Sepsi: ”N’Jie a vrut să joace, era accidentat, am tras să joace, s-a reaccidentat, asta este. Ce pot să fac mai mult de atât? Soarta fotbalistului și medical nu am cum să controlez. E adevărat, când a pierdut mingea, am pierdut-o pe un contraatac la 80 de metri de poartă. E greșeala lui, dar când pierzi mingea la 80 de metri de poartă, trebuie să oprești atacul”.

Întrebat despre eventuale transferuri în perioada de iarnă, Marius Șumudică a mărturisit că nu a discutat nimic cu cei din conducerea clubului: ”Nu am discutat nimic și nu știu de niciun transfer. Nu vorbesc în momentul de față, pentru că nu știu ce se va întâmpla. Vom vedea”.