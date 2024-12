CFR Cluj a capitulat cu scorul de 3-2, în fața Universității Cluj, luni seara, în ultimul meci din etapa a 19-a a Superligii.



Dan Petrescu, antrenorul CFR Cluj, a acuzat "spionajul" drept motiv principal pentru eșecul în fața lui U Cluj, susținând că nu a putut să pregătească fazele fixe, deoarece antrenamentele de dimineață i-au fost filmate de un indivit aflat într-un bloc.

Dan Petrescu: "Am văzut ne-am oprit"



"E clar că după zece meciuri fără înfrângere nu trebuia să pierdem chiar azi. În prima repriză nu am avut ocazii, dar 1-0 la pauză. Nu ştiu dacă trebuia să fie roşu sau nu, dar Păun era plin de sânge. Nu dau vina pe arbitru, că U Cluj a jucat bine azi şi le-am lua din merite. Dacă dădea galben la Bic, atunci era alt meci.



Am vrut să lucrez fazele fixe azi dimineaţă, dar noi eram filmaţi. Da, era un băiat în bloc, am văzut ne-am oprit. S-a văzut azi că nu am făcut. De obicei, dacă fac în ziua meciului, nu primim gol. Dacă iei gol din faze fixe, nu meriţi nimic. Ai noştri au prins poate cel mai slab meci din ultimul timp şi s-a văzut asta.



U Cluj are un lot bun, un antrenor bun, dar să nu intrăm în panică. Să ne gândim la ce facem în următorul meci, să muncim mai bine, dar e clar că toată lumea a greşit, toată lumea pierde şi câştigă", a spus Dan Petrescu la finalul meciului.



CFR Cluj era neînvinsă de opt etape, în care avea patru victorii şi patru egaluri. Universitatea Cluj s-a impus şi în tur, cu acelaşi scor, 3-2.



A fost cea de a 36-a confruntare directă în principala competiţie internă între cele două echipe din Cluj-Napoca, palmaresul cuprinzând 7 victorii pentru "şepcile roşii", 18 victorii CFR şi 11 rezultate de egalitate.