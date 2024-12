După 20 de etape disputate din Superliga, lupta pentru primul loc rămâne extrem de echilibrată, diferența dintre primele șase clasate fiind de doar șapte puncte.

Totuși, patronul FCSB, Gigi Becali, consideră că doar două formații reprezintă cu adevărat un pericol în lupta pentru titlu.

Craiova și CFR, singurele echipe care îi dau emoții lui Gigi Becali



Becali a subliniat că Dinamo, deși are un parcurs bun în campionat, nu va putea să țină pasul pentru titlu, din cauza faptului că nu are licență UEFA pentru a participa în cupele europene.



"Din ce am văzut eu și din ce îm spuneți voi, este o ceartă ca să se învețe minte. Eu nu mai vreau locul doi! Pe mine mă interesează doar CFR Cluj și [Universitatea] Craiova. Dacă sunt în fața lor, nu mă doare capul și nu am nicio treabă. Dinamo nu are licență UEFA.



Îi felicit pe cei de la Dinamo pentru ce au făcut până acum, dar nu o să poată țină pasul să fie pe primul loc. La fel și 'U' Cluj, care nu are cum. Îi ridică și îi tot ridică Iehova și după vin Martorii și le dau în cap", a spus Gigi Becali.



Cum arată clasamentul Superligii după 20 de etape