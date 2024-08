Noul antrenor a fost plăcut surprins, când și-a turnat apă în cana din fața sa, în timpul compferinței de presă, și a constatat că aceasta era dedicată unui meci din sezonul 1998-1999 în care el a strălucit, iar echipa a câștigat titlul de campioană.

"Când am întors-o, mi-am văzut colegii și mesajul Șumi-Gol"

"Nu am știut că este o cană personalizată, am pus apă în ea. Am văzut inițial doar emblema Rapidului, din respect pentru club nu am băut din sticlă, mi-am pus în cană. Când am întors-o, am văzut o poză de la meciul cu Astra, când am dat trei goluri și am luat campionatul. Eram la Rapid și am făcut un meci frumos la Ploiești. Mi-am văzut colegii și mesajul Șumi-Gol. E foarte frumos. E un gest frumos al clubului, care spune multe despre oamenii care lucrează aici.

E un club foarte bine pus la punct. Nu am întâlnit astfel de oameni profesioniști, sunt niște domnișoare extraordinare aici. În Arabia Saudită e greu să găsești un club așa. Bine, nici femeile nu le vezi în club, le vezi doar ochii. Nici în Turcia nu am lucrat la un asemenea club, dar nici nu am lucrat la Galatasaray sau Fenerbahce. Am rămas profund încântat de ce am văzut aici. Totul este foarte bine pus la punct", a declarat Marius Șumudică.

Cănile și eșarfele Șumi-Gol costă 45 de lei

Clubul Rapid a comunicat despre produsele de marketing dedicate lui Șumudică că "există produse în shop-ul clubului, dedicate revenirii lui Marius Șumudică în Giulești. Cănile și eșarfele au fost produse ieri. Cana a fost produsă în 70 de bucăți și a fost pusă de dimineață în vânzare în magazinul de la stadion. Eșarfele au fost comandate ieri la furnizor, au fost produse doar 11 bucăți pentru conferință. Pot fi cumpărate deja de pe site-ul oficial, iar de mâine vor fi disponibile și în magazinele fizice. Atât cana, cât și eșarfa costă 45 lei".

Foto - Gabriel Chirea