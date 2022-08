Sepsi - Rapid 1-2 | Reacția lui Adi Mutu după victorie nu lasă semne de întrebare. Ce a spus despre Alex Ioniță, Sefer și Costache

Giuleștenii s-au impus la Sepsi grație reușitelor lui Antonio Sefer și Alex Ioniță. Covăsnenii au deschis primii scorul din penalty, prin Mario Rondon, însă Rapid a întors soarta meciului și a cucerit cele trei puncte.

Adrian Mutu, antrenorul oaspeților, a vorbit despre evoluția jocului, per total, și a evidențiat abilitățile lui Valentin Costache, Alex Ioniță și Antonio Sefer.

Mutu: „Am gândit strategia”

„A fost un meci dificil, disputat între două echipe bune, zic eu, ale campionatului. Așa cum spuneam și la început, e vorba de detalii, despre strategie. Astăzi am decis să-i așteptăm și să-i putem prinde pe contraatac și să înscriem. Din păcate, am reușit pe combinații.



Este o echipă grea, eu cred că foarte puțini vor câștiga aici, pentru că este o echipă care are un ritm bun, aleargă foarte mult. Astăzi am gândit strategia așa, din fericire am câștigat. Trebuie să uităm repede acest meci, pentru că marți ne așteaptă un meci acasă cu o echipă care a schimbat antrenorul și a și obținut un punct deja.



Bine, este un jucător valoros, care este în formă (n.r. despre Alex Ioniță). De multe ori este prea altruist, de multe ori preferă pasa decât șutul la poarta. De multe ori îi zic să încerce poarta, pentru că are un stâng foarte bun. Astăzi a reușit o lovitură de excepție.



Vali (n.r. Valentin Costache) este un jucător foarte util echipei, ce îi cer pe teren, face. Astăzi, în prima repriză a reușit câteva combinații frumoase cu Ioniță, la golul lui el i-a așezat mingea. Nu contează câte minute joacă, important e să joace, avem o bancă mare.



În primul rând, atitudinea cu care joacă este diferită (n.r. despre Antonio Sefer). Este mult mai prezent în jocul echipei, se apropie și foarte mult de poartă, mă rugam de el și în sezonul trecut. De multe ori preferam să stea larg, i-am spus că un jucător ca el să intre și în mijloc. Sefer, să nu uităm că e și under și asta ne-ar deregla puțin (n.r. dacă ar pleca).



Eu consider că fac schimbări dacă trebuie să fac (n.r. nu prea faceți schimbări), nu de dragul de a face și ăsta cred că e răspunsul pe care îl pot da acum. Bineînțeles, ții o schimbare acolo, nu le faci pe toate că se poate întâmpla ceva. Meciul trecut cred că am făcut două. Așa am considerat, că nu trebuie să schimb, pentru că echipa merge bine.



Momentan (n.r. sunteți pe prima poziție) Nu asta este important. V-am mai spus, rămânem concentrați, pentru că peste două zile jucăm iar.”, au fost cuvintele lui Adi Mutu

Sepsi - Rapid 1-2

Mario Rondon a deblocat tabela în minutul 21, din penalty, iar Antonio Sefer a restabilit egalitatea pentru Rapid șase minute mai târziu. Valentin Costache i-a lăsat excelent mingea lui Alex Ioniță care a șutat perfect la vinclul porții, învingându-l fără probleme pe Niczuly.

În repriza secundă, fazele periculoase în ambele caree nu au întârziat să apară. Formațiile ar fi putut marca, însă, cu toate acestea, scorul a rămas același pe tabela de marcaj. Rapid a câștigat, în cele din urmă, și au revenit pe prima poziție în Superliga după o pauză de câteva etape.