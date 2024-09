Sepsi OSK și-a ales antrenorul: ”La meciul cu Farul va fi pe bancă”

Cel care a fost coordonatorul academiei lui Sepsi OSK până la plecarea lui Bernd Storck va rămâne cu postul de antrenor principal la echipa patronată de Laszlo Dioszegi.

După ce au căutat un antrenor care să preia postul de ”principal” în ultimele două săptămâni, cei de la Sepsi au decis să-i acorde încredere lui Vali Suciu și i-au fixat deja obiectivul.

Valentin Suciu va fi antrenor la Sepsi

Attila Hadnagy, directorul sportiv al echipei din Sfântu Gheorghe, a anunțat că Sepsi are ca obiectiv clasarea în primele șase echipe ale campionatului.

”Clar că va rămâne Vali antrenorul echipei. A câștigat meciul cu Botoșani, nu mai căutăm antrenor. El va rămâne, când ai rezultate un antrenor trebuie ținut. Nici nu se pune problema ca după o etapă-două să căutăm antrenor.

Vali Suciu pregătește echipa, împreună cu Kulcsar, Cernea și cu Aldea. Este omul casei, știe lotul, istoria clubului și e normal să-i dăm și lui șansa. A reușit prima victorie și mergem înainte. La meciul cu Farul 100% el va fi pe bancă.

A fost un meci per total bun cu Botoșani, chiar dacă a fost o primă repriză mai săracă. În a doua repriză am schimbat tactica, am dominat clar și s-a văzut și pe tabelă. O victorie meritată, așteptată de mult timp. Am fost mulțumiți și fericiți cu meciul acesta. Campionatul e foarte strâns. Obiectivul rămâne clasarea în primele 6”, a spus Hadnagy, potrivit iAMsport.ro.

Valentin Suciu a mai lucrat la Sepsi în două rânduri. A mai fost antrenor în 2013 - 2016 și în 2017, iar din 2022 a preluat postul de coordonator al academiei.

De asemenea, tehnicianul a activat ca ”principal” și la Csikszereda Miercurea Ciuc, între 2018 și 2022.

Sepsi, pe locul opt în Superligă

În urma succesului cu FC Botoșani, Sepsi a urcat pe locul opt, cu 11 puncte, la trei puncte distanță de zona play-off-ului.

În următoarea etapă, Sepsi se va deplasa pe terenul fostei campioane Farul Constanța.