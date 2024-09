La conferința de presă, Valentin Suciu, antrenoul lui Sepsi, a prefațat partida contra celor de la FCSB.

Valentin Suciu: ”Cei de la FCSB au un moral bun, dar nu înseamnă că se pot vedea deja cu punctele în buzunar!”

Valentin Suciu, antrenorul care i-a luat locul lui Bernd Storck pe banca celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe, a transmis că echipa sa va avea parte de un meci foarte dificil, mai ales că roș-albaștrii vin după un succes important în Europa, dar și pentru că echipa patronată de Gigi Becali are nevoie de puncte ca de aer.

Totuși, antrenorul a transmis că i-a studiat foarte bine pe roș-albaștri și consideră că le-a găsit anumite puncte slabe celor de la FCSB de care elevii săi pot profita.

”FCSB vine după o victorie mare în Europa, o felicităm pe această cale. Au un moral bun, dar asta nu înseamnă că se pot vedea deja cu punctele în buzunar. Și noi ne dorim cele trei puncte, care cântăresc foarte mult, mai ales pe teren propriu.

I-am studiat și sperăm să punem în aplicare tot ceea ce am lucrat. Capacitate avem, trebuie să se vadă o altă față, să fie mai multă unitate, mai multă dezinvoltură, mai mult curaj pentru a lua cele trei puncte.

Am învățat ceea ce aveam de învățat după ultimul meci (n.r. 1-2 cu Farul) și sper să nu mai repetăm aceleași greșeli. Este primul joc în care putem să demonstrăm că a fost un duș rece și să nu mai repetăm greșelile din trecut.

Motivația trebuie să fie în fiecare zi. Fiecare trebuie să își seteze obiective personale. Clubul setează obiective colective. Dacă fiecare jucător își urmărește obiectivul personal să ajungă la cel mai mare nivel posibil și să joace cât mai bine, și colectivul are de câștigat.

Ne-am pregătit bine, am pus la punct unele aspecte. Aștept să vedem cât de bine am înțeles aceste lucruri. Din păcate, Bogdan Oteliță e accidentat, nu știm exact perioada, dar se pare că este o accidentare mai gravă, îl avem și pe Gabriel Debeljuh cu probleme, nu știu dacă la ora jocului va putea evolua. În rest, ceilalți jucători sunt ok. Consider că și ceilalți jucători care sunt în lot îi pot suplini cu brio și asta aștept”, a spus Valentin Suciu la conferința de presă.

Clasamentul din Superliga României