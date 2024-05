După ce a învins-o în tur cu 1-0, FC Botoșani a repetat istoria și în returul cu CS Mioveni. Moldovenii s-au impus cu 1-0 pe stadionul ”Orășenesc” și au rămas în primul eșalon al României după un sezon fulminant.

Sebastian Mailat, MVP-ul Botoșaniului! Ce a spus după ce echipa s-a salvat de la retrogradare

Sebastian Mailat a fost accidentat o bună parte a sezonului, fapt care s-a resimțit și în atacul moldovenilor. De la revenire, fotbalistul a fost decisiv în mai multe meciuri pentru FC Botoșani. Patronul Valeriu Iftime chiar l-a descris, recent, într-un dialog cu Sport.ro, pe Mailat, drept ”talismanul” său.

În CS Mioveni - FC Botoșani 1-0, jucătorul a înscris unicul gol al confruntării în minutul 74, în urma unei pase de efect marca Eduard Florescu. După meci, Mailat a evidențiat că instalarea lui Bogdan Andone pe banca tehnică a moldovenilor a adus un mare plus grupării care încheia sezonul regulat pe ultimul loc.

”Nu mai credea nimeni, nici măcar cei din conducere. Am făcut o treabă bună, am demonstrat-o în atâtea rânduri, am bătut toate adversarele directe în play-out, iar astfel am ajuns aici. Cu siguranță aducerea lui Bogdan Andone a fost un mare plus. A știut să ne țină uniți, să creeze un grup”, a spus Sebastian Mailat după meci.

FC Botoșani rămâne în Liga 1! Echipa lui Bogdan Andone câștigă și returul cu CS Mioveni, scor 1-0, după un gol marcat de Sebastian Mailat. Moldovenii se impun cu 2-0 la general și vor evolua și în sezonul următor pe prima scenă a fotbalului românesc.

Luni, de la 20:00, se dispută al doilea baraj de menținere/promovare: Csikszereda - Dinamo, după 2-0 în tur pentru bucureșteni.