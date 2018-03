"Se transforma, nimic nu poate sa-l stapaneasca!" Muresan despre NEBUNIA lui Petrescu. Ce i-a spus dupa meci

Muresan a vorbit cu Dan Petrescu imediat dupa meciul cu Poli Iasi.

Presedintele CFR-ului spune ca Petrescu si-a dat seama ca a gresit la finalul partidei si ca regreta incidentele. Muresan vede drept un dezavantaj important absenta lui Super Dan de pe banca la derby-ul cu Steaua, de duminica.

"Am ramas cu doua puncte avans, incercam sa ne timen de ele. Usor nu e! Va conta absenta lui Dan Petrescu de pe banca, din pacate. La noi, banca e lipita de tribuna, dar tot nu e acelasi lucru. Dan Petrescu e cel mai bun antrenor pe care l-am avut, e un cu totul alt om in afara partidei. Tensiunea meciului il schimba complet. De fiecare data ne intalnim dupa meciuri. E calm, analizeaza cu sange rece totul, e cu totul alt om. La meci se transforma, nimic nu-l poate stapani. Isi da seama ca greseste, dar nu se poate abtine din pacate.

La inceputul play-off-ului ziceam ca sunt toate 6 in lupta pentru titlu, acum cred ca cele 3 din fata au sanse egale. Nu e usor deloc, avem valoare, muncim si incercam sa ramanem acolo. Sper sa fim mai inspirati decat adversarii la derby-ul de saptamana viitoare. Sper sa fie un arbitru FIFA, in orice caz, daca nu vor avea meciuri afara. Nu mai poate fi vorba de arbitri straini, am acceptat ca sa nu se spuna ca am avea nu stiu ce interese", a spus Muresan la PRO X.