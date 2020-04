"Se gandeste la asta!" Primul jucator pe care Becali a spus ca il va cumpara in plina pandemie are sanse mari sa vina la club! Anunt de ultima ora despre fotbalistul dorit de Gigi

Transferul lui Florin Nita la FCSB e tot mai aproape sa se faca.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a vorbit despre situatia de la FCSB si a spus care va fi primul transfer pe care il va face la club in plina pandemie de coronavirus. Daca Florinel Coman sau Dennis Man, vor pleca de la ros-albastri, Gigi Becali a spus ca il va aduce pe Florin Nita.

Presa din Cehia a scris despre posibilitatea ca Florin Nita sa ajunga la FCSB, iar jurnalistii cehi spun ca sansele ca transferul sa se faca sunt foarte mari.

"Ce se va intampla cu Nita? In vestiar se vorbeste despre frustarea acumulata pentru pozitia in care se afla si ca se gandeste la plecarea de la Sparta Praga. In aecasta situatie, probabil ca Sparta nu se va impotrivi. O posibila mutare in Cehia e improbabila, din cauza salariului mare, astfel ca e de asteptat sa plece in strainatate. In plus, ar putea ajunge in Romania, tara natala, la FCSB, fosta Steaua Bucuresti.

Putini portari din Cehia au reflexele sale. In plus, uneori are interventii greu de imaginat. Totusi, nu e de ajuns. Cel putin pentru Sparta, care il prefera pe Milan Heca ca portarul numarul unu.

Florin Nita este cel care a inceput sezonul in poarta. A facut un meci fantastic in turul trei preliminar din Europa League, pe terneul lui Trabzonsport, dar nu a reusit sa imprsioneze in prima liga a Cehiei. In patru meciuri a incasat 10 goluri, iar Vaclav Jilek l-a schimbat. Apoi, a mai primit sanse doar in Cupa Cehiei", au scris jurnalistii cehi de la efotbal.cz